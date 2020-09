Langenhagen

Mindestens zwei Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in einen Getränkemarkt an der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen eingestiegen. Sie nahmen einen Zaun zu Hilfe und hebelten in etwa vier Metern Höhe ein feststehendes Glaselement aus der Rückwand des Marktes. So gelangten sie über ein Hochregal in das Innere des Gebäudes. Um 2.30 Uhr löste ein akustischer Alarm aus, der die Täter zur Flucht veranlasste. Die Polizei bittet unter Telefon (0511) 1094215 um Zeugenhinweise.

Von Frank Walter