Godshorn

Einbrecher sind am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Godshorn eingestiegen. Durch ein zuvor gekipptes Fenster gelangten sie in die Erdgeschosswohnung, durchwühlten dann die Schränke und stahlen Schmuck und Geld. Die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 109-4215, hofft auf Zeugenhinweise.

Von Frank Walter