Langenhagen

Unbekannte sind am Wochenende in die Kindertagesstätte Stadtmitte an der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt und durchsuchten dann die Kita-Räume. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 100 Euro. Zeugen sollten sich unter Telefon (0511) 109 4215 melden.

Von Frank Walter