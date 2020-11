Langenhagen

Einbrecher haben in einem Küchengeschäft in Langenhagen einen Tresor samt Geld erbeutet. Wie die Polizei erst am Dienstagmorgen mitteilte, hatte sich der Einbruch an der Westfalenstraße bereits am Wochenende ereignet. Die Täter verschafften sich demnach zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, durch ein Fenster Zutritt zum Gebäude. Wie dies gelang, dazu konnte eine Polizeisprecherin noch nichts sagen. In jedem Fall durchsuchten die Unbekannten die Räume und wurden auch fündig: Sie stahlen einen Tresor samt Geld, die Höhe des Betrages ist noch unbekannt.

Wer am Wochenende an der Westfalenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, sollte das Polizeikommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 kontaktieren.

Von Frank Walter