Langenhagen

Mehrfach sind Unbekannte zuletzt in Praxen in Langenhagen eingebrochen, diesmal traf es eine Praxis für Krankengymnastik und Massagen. Unbekannte hebelten am Montag zwischen 19.15 und 20.30 Uhr im Treppenhaus des Büro- und Wohnkomplexes an der Ecke Walsroder Straße/Weserweg die Eingangstür zur Praxis auf und dann im Innern eine weitere Tür. Die erste Spurensicherung ergab, dass die Diebe vermutlich keine Wertgegenstände erbeuteten. Zeugen sollten sich unter Telefon (0511) 109-4215 bei der Polizei melden.

Von Frank Walter