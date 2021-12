Godshorn

Bislang unbekannte Täter haben am Montag zwischen 14 und 19 Uhr die Balkontür der Wohnung einer 70-Jährigen am Kuckuckskamp in Langenhagen-Godshorn aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten die Räume, nahmen jedoch nichts mit. Ein Schaden ist nach Angaben der Polizei daher lediglich durch das Aufhebeln der Tür entstanden. Bislang liegen den Beamten keine Täterhinweise vor. Zeugen können sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 im Langenhagener Kommissariat melden.

Von Sebastian Stein