Langenhagen

Auf noch unbekannte Weise ist ein Einbrecher am Montag in der Zeit zwischen 11 und 23.15 Uhr in eine Wohnung am Langenhagener Söseweg eingestiegen. Der Wert des Diebesgutes – darunter zwei Kleider und ein Schlüsselbund – beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 200 Euro. Die Ermittler im Kommissariat Langenhagen, Telefon (0511) 1094215, hoffen nun auf Hinweise zum unbekannten Täter.

Von Frank Walter