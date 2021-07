Langenhagen

Ein Unbekannter hat am Donnerstag, 29. Juli, gegen 23.30 Uhr versucht, in ein Reihenmittelhaus am Buschkamp in Langenhagen einzubrechen. Nach Auskunft der Polizei verschaffte sich der Täter durch den Garten Zugang zur Terrassentür. Beim Aufhebeln scheiterte der Einbrecher jedoch und beendete sein Tun. Durch die Hecke gelangte er dann zum Nachbarhaus. Dort wiederholte er den Versuch an einer Terrassentür.

Ein Anwohner bemerkte das Treiben. Der etwa 1,80 Meter große Einbrecher flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Nun sucht die Polizei den Täter und bittet unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 um Zeugenhinweise.

Von Sven Warnecke