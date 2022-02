Langenhagen

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Walsroder Straße in Höhe Berliner Platz hat am Dienstagnachmittag offenbar zwei Einbrecher auf frischer Tat gestört. Nun sucht die Polizei nach den beiden Unbekannten.

Der Bewohner hörte gegen 15.15 Uhr, wie sich jemand an seiner Wohnungstür zu schaffen machte, und bewegte sich auf die Tür zu. Nach Vermutung der Polizei nahmen die Täter die Schritte in der Wohnung wahr und ergriffen deshalb die Flucht. Zwei Männer verließen das Mehrfamilienhaus und flüchteten in Richtung Berliner Platz. Der Bewohner konnte einen der Männer nicht näher beschreiben, den anderen jedoch schon. Er soll klein und kräftig sein, eine gelb-schwarze DHL-Jacke getragen und eine dunkelblaue oder schwarze Werkzeugtasche mit sich geführt haben.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Langenhagen unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 entgegen.

Von Frank Walter