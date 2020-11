Langenhagen

Eine Alarmanlage hat die Täter in die Flucht geschlagen: Einbrecher haben am Sonntag um 3.05 Uhr versucht, ein Fenster zu Firmenräumen an der Gutenbergstraße aufzuhebeln. Dabei lösten sie laut der Polizei allerdings die Alarmanlage aus, dessen schriller Signalton sie von ihrem Vorhaben abbrachte. Sie flüchteten unerkannt. Wer zu dieser Uhrzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, sollte sich unter Telefon (0511) 109-4215 an das Polizeikommissariat Langenhagen wenden.

Von Frank Walter