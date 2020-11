Schulenburg

Die ausgelöste Brandmeldeanlage einer Spedition hat am Mittwoch gegen 12.40 Uhr für die Ortsfeuerwehren Engelbostel und Schulenburg einen Einsatz zur Folge gehabt. Einsatzleiter Lars Seidel setzte nach Eintreffen an der Einsatzstelle an der Heinz-Peter-Pieper-Straße einen Trupp zur Erkundung ein. Wie sich schnell herausstellte, hatte sich ein Mitarbeiter der Spedition zum Mittagessen Würstchen in einer Mikrowelle erhitzt. Diese wurden augenscheinlich so heiß, dass die Brandmeldeanlage auslöste. Die Feuerwehrleute setzten die Anlage zurück und rückten wieder ein.

Von Frank Walter