Langenhagen

Der Silbersee wirkt an diesem Sonnabend wie eine plane, weiße Fläche. Strahlend blauer Himmel und glitzernder Schnee – der Anblick wirkt märchenhaft und lockt viele Menschen an. Am Westufer steht Frank Berkemann und blickt über das Eis. „Ich mache mir große Sorgen“, sagt der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Langenhagen. Er beobachtet, dass Spaziergänger die Tragfähigkeit der Eisschicht völlig falsch einschätzen. „Was plan und stabil wirkt, ist nur eine Täuschung“, sagt Berkemann und zeigt auf schmale dunkle Streifen, die sich wie ein Adergeflecht über den See ziehen. „Das sind Risse in der Eisdecke. Dort tritt Wasser aus den Bruchkanten des Eises und färbt den Schnee dunkel“, sagt der Wasserretter. Wer in die Nähe einer Bruchkante gerät, befindet sich bei aktuell vier Grad Celsius Wassertemperatur und minus 12 Grad Lufttemperatur in akuter Lebensgefahr. Sollte er ins Eis einbrechen, droht eine sofortige Unterkühlung.

Zur Galerie Die DLRG-Einsatztaucher machen den Test auf dem Silbersee in Langenhagen: Wie dick ist das Eis? Das Ergebnis: Es besteht Lebensgefahr durch brüchiges, ungleichmäßig dickes Eis.

Schneedecke verlangsamt die Eisbildung

Denn der Schnee, der optisch alles überzuckert, verfügt über isolierende Eigenschaften. Was Pflanzen gerade vor tödlichem Gefrierbrand rettet, verlangsamt am Silbersee die Entwicklung einer tragfähigen, dicken Eisschicht. Berkemann nennt eine Faustregel für die solide Entwicklung einer Eisschicht: „Nach zehn Tagen bei minus zehn Grad kann man anfangen, über das Betreten des Eises nachzudenken“, sagt er. Ein Blick auf seine Temperaturaufzeichnungen der zurückliegenden Tage beweist: Was vom Gefühl her eiskalt wirkte, ist von den zehn Tagen und den durchgehend zweistelligen Minusgraden noch weit entfernt. „Ich glaube nicht, dass wir in den kommenden Wochen die Freigabe dieser Eisfläche erleben werden“, sagt der DLRG-Vorsitzende.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch die Einsatztaucher der Ortsgruppe Langenhagen wollen es an diesem Sonnabend genau wissen. Deshalb hat Berkemann einen Test organisiert. Um dabei ausreichend geschützt zu sein, steigt Einsatztaucher Björn Fiedler in einen leuchtend gelben Ice Rescue Suit, so die englische Bezeichnung des Eisrettungsanzuges. Der Anzug hat ein geringes Gewicht, isoliert aber den Träger gegen Kälte. „Mein Anzug ist so großzügig geschnitten, dass ich in meiner Alltagskleidung hineinschlüpfen kann. Nur die Straßenschuhe muss ich ausziehen“, sagt Fiedler. Im Notfall spart das wichtige Zeit.

Lebensgefahr auf dem Eis: ein Mann spaziert in der Mitte des Silbersees, obwohl die Fläche nicht freigegeben ist. Quelle: Patricia Chadde

Binnen Minuten sinkt die Körpertemperatur gefährlich ab

„Noch endet keine menschliche Schuhspur abrupt“, sagt Michael Sommer. Er ist wie Fiedler Mitglied der Einsatztaucher und steht vor dem DRLG-Wachturm am Uferrand. Von dort aus sichert er seinen Kameraden mit Hilfe eines stabilen gelben Seiles. Auch DLRG-Jugendleiterin Finja Dörle ist bei dem Test dabei. Sie filmt den Ablauf von der Pontonbrücke aus, damit sich die anderen DLRG-Mitglieder die Aktion später auf ihrem Laptop zu Hause angucken können. Denn aufgrund der Infektionsgefahr wird derzeit nicht in Gruppenstärke trainiert. Auch bei dieser Übung ist mit vier DLRG-Mitgliedern nur die Minimalbesetzung vor Ort.

Dann geht es los: Björn Fiedler betritt die Eisfläche und entfernt sich Schritt für Schritt vom Ufer. Das Eis knackt, aber hält. Dann springt Fiedler in die Höhe und landet wieder auf dem Eis. Sekunden später bricht es, und Fiedler versinkt im See. Bis zur Brust reicht ihm das eiskalte Wasser. Ungeschützt würde seine Körpertemperatur binnen Minuten unter 35 Grad sinken, erste Lähmungserscheinungen bis zum Scheintod wären die Folgen. Doch Fiedler ist gut geschützt und schaut sich die Schollen genauer an. Das Eis ist unterschiedlich dick und von Rillen durchzogen. Berkemann hat den Beweis: Das Silbersee-Eis ist weder dick noch gleichmäßig, sondern lebensgefährlich brüchig. Sein dringender Rat: „Eisfläche nur angucken, doch auf keinen Fall betreten!“

Von Patricia Chadde