Godshorn

Es geht los: In der vergangenen Woche hat das Unternehmen Expert mit den Vorbereitungen für den Logistikneubau im Gewerbegebiet Godshorn begonnen. Der Spatenstich für das Gebäude, das direkt neben der Unternehmenszentrale an der Bayernstraße entsteht, ist noch für dieses Jahr geplant. Das teilt der Elektronikhändler mit. Der Neubau soll im Jahr 2021 fertig sein. Dafür hatte Expert das Areal im vergangenen Jahr gekauft.

Das derzeit auf dem Grundstück befindliche Gebäude wurde bereits entkernt und wird nun abgerissen. Der Logistikneubau soll eine operative Gesamtfläche von 13.500 Quadratmetern haben. Hinzu kommen Büroflächen mit einer Größe von circa 2600 Quadratmetern. Expert investiert rund 50 Millionen Euro in den Standort und die Expansion. In dem Neubau werde alles teilautomatisiert, kündigte Vorstandschef Stefan Müller vor wenigen Wochen an. Dies werde angenehmer für die Mitarbeiter. Aktuell beschäftigt Expert in Godshorn gut 500 Menschen.

„Wir liegen gut im Zeitplan, sodass der Spatenstich für das neue Logistikgebäude voraussichtlich noch im Dezember erfolgen kann“, sagt Edwin ten Voorde, Geschäftsbereichsleiter Logistik, und ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Arbeiten.

Von Julia Gödde-Polley