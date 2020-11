Langenhagen

Ein Gottesdienst im Livestream oder eine Andacht per Telefon: Das bietet die Elia-Kirchengemeinde an. Gerade in der Anfangszeit der Corona-Pandemie, als Gottesdienste noch verboten waren, war die digitale Kirche eine gute Alternative – und ist dies auch weiterhin. Über einen eigenen Youtube-Kanal der Kirchengemeinde gibt es nun regelmäßige Übertragungen von Andachten und Gottesdiensten. Wer kein Internet hat, kann sich zudem Predigten unter Telefon (0511) 51525690 anhören.

Elia lädt zum Gottesdienst ein

Die Elia-Kirchengemeinde bietet aber auch wieder die normale Teilnahme an Gottesdiensten in der Kirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33 an. Passend zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 18. November, geht es im Gottesdienst ab 19 Uhr um die Bedeutung von Buße, sich selbst falsch Gelaufenes einzugestehen und was Corona damit zu tun hat. Die Predigt hält Pastor Marc Gommlich.

Neben den Gottesdiensten bietet die Kirchengemeinde auch weiterhin Hilfe für Menschen an, die zur Corona-Risikogruppe gehören, in Quarantäne sind oder Angst haben, ihre Wohnung zu verlassen. Wer Lebensmittel oder Medikamente benötigt, kann sich unter Telefon (0511) 77953872 melden.

Weitere Informationen gibt es auf der neuen Internetseite www.elia-kirchengemeinde.de.

Von Lisa Höfel