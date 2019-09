Langenhagen

Tosh Leykum hat keine Angst vor großen Namen. Der Künstler hat schon die ehrwürdige Aegidienkirche in Hannover und die Marktkirche illuminiert. Mit dem Electroperformer Felix Leuschner eröffnete er zwei Festivals in den Vereinigten Staaten. Doch ein Moment hat sich in Leykums Gedächtnis gefräst, als er seine Installation in der Elisabethkirche aufbaute: „Darf ich mein Werkzeug auf den Altar legen?“ Wenn man will, steht dieser Moment stellvertretend für eine der zentralsten Fragen, die nicht nur die Elisabethgemeinde in Langenhagen dieser Tage bewegt: Warum trauen sich die Menschen nicht mehr in die Kirche? Und was ist darin eigentlich erlaubt? Eine Antwort darauf könnte eine wahrscheinlich nicht so kleine Uraufführung sein, die bis Ende Oktober am Kirchplatz zu erleben ist.

Dort flimmert am Altar nun ein Triptychon, wie es Leykum nach eigenen Worten in den Weiten des Internets „zumindest auf Deutsch und Englisch“ kein zweites Mal hat finden können. Drei Bildschirme, zwei Hochformate an den Seiten, ein Querformat in der Mitte, künden in zuweilen schrillen Farben vom Zweiklang der Erde und des Kirchlichen. Die Hochformate zeigen das Kreuzsymbol, eingebettet in eine wassergleiche Optik als Symbol von „Tod, Auferstehung und Leben“, wie Leykum am Sonntag zur offiziellen Vernissage erläuterte, durch die die Künstlerin Dagmar Schmidt führte. Der mittlere Bildschirm ist in drei Ebenen aufgeteilt: In der Mitte verformen sich die Orgelpfeifen der Kirche zu einer (Welt-)Kugel, die sich unaufhörlich dreht. Sie liegt in einer sich unbändig verändernden Aura als Sinnbild der Spiritualität. Ihre (schmerzhafte) Bodenhaftung schafft die dritte Ebene – ein Sammelsurium der Bilder dieser Zeit. Von den Fridays-for-Future-Demonstrationen über Plastikmüll bis zu den Flüchtlingsströmen dieser Welt.

Klanginstallation können Besucher täglich erleben

Was am Sonntag im Trubel der Vernissage buchstäblich unterging, täglich aber von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr Kirchengästen offensteht, ist die Klangcollage, die der Künstler Sascha Maaß gewoben hat. „Ich habe ganz verschiedene Kirchenklänge wie das Orgelspiel des Kantors Arne Hallmann aufgenommen und sie neu zusammengestellt“, sagte Maaß bei der Eröffnung. Bei der Produktion bediente er sich verschiedener Techniken, wie sie DJs beim sogenannten Sampeln von Musikstücken anwenden. „Man muss das mal in Ruhe auf sich wirken lassen“, sagte Maaß später. Er und Leykum würden sich wünschen, die Gemeinde böte zur besseren Wirkung der Komposition eine Abendveranstaltung an, wenn es draußen richtig dunkel ist.

Erst, wenn es draußen richtig dunkel ist, kommt laut Tosh Leykum die gesamte Lichtinstallation in der Kirche eindrucksvoll zum Vorschein. Quelle: Rebekka Neander

Trotz vieler namhafter Produktionen in der Vergangenheit ist diese Installation für Leykum eine Premiere. „Ich habe schon Kirchen illuminiert, aber noch nie einen Altar“, sagte er und räumte unumwunden seine anfängliche Scheu ein. „Als ich die Bildschirme installiert habe, habe ich mich plötzlich gefragt, ob ich jetzt mein Werkzeug darauf ablegen darf. Dabei ist es doch eigentlich auch nur ein Tisch, oder?“ So ganz scheint er immer noch nicht davon überzeugt zu sein.

Wer traut sich hinter den Altar?

Dabei trifft er mit diesem Zögern den Nerv – nicht nur an diesem Sonntag. Kurz vor den beiden Künstlern hat der Fotograf Uwe Stelter von seinem Fotoworkshop „Klick and Walk“ berichtet, den er mit mehreren Jugendlichen in der Kirche erlebt hatte. Laufen und fotografieren, neue Blickwinkel einfangen, sich einfach auf den Boden legen und neue Perspektiven einnehmen – mit diesem Programm ist Stelter auch überregional unterwegs. Gerne in Kirchen und Klöstern. Wie recht er damit hat, erzählte auch Aaron Ahlhorn, einer der Teilnehmer. „Ich gehe seit 20 Jahren in diese Kirche und habe erst jetzt dabei viele Details neu entdeckt“, gestand er. Einmal hinter den Altar zu gehen, zu schauen, wie es hinter der Kanzel aussieht – diese Perspektiven hatte er noch nie eingenommen. Die Bilder des Workshops hängen ebenfalls im Kirchenschiff. Doch wer traut sich alltags schon hinter den Altar?

Der Letzte im Bunde, der sich buchstäblich wie symbolisch auf ungewöhnliche Wege gemacht hat, ist Superintendent Holger Grünjes. Weil die Kirche während des Jahrestagsmonats keine Kirchenbänke hat, hat er an diesem Sonntagmorgen zum Abendmahl alle Gäste in den Altarraum gebeten. „Ich wollte, dass sich alle in einen großen Kreis stellen und damit auch hinter den Altar“, berichtete Grünjes. „Doch gerade die älteren Kirchenbesucher haben anfangs durchaus gezögert und standen dann ganz andächtig dort.“

„Klick and Walk“: Der aus Hannover stammende Fotograf und Künstler Uwe Stelter hat mit Jugendlichen neue Blickwinkel und Perspektiven in der Elisabethkirche entdeckt. Die Bilder sind mit den liturgischen Farben verfremdet. Quelle: Rebekka Neander

Neue Wege wagen, ohne beliebig zu werden?

Grünjes will den Schwung dieser ungewöhnlichen Aktionen rund um den Kirchenjahrestag durchaus als Auftakt verstanden wissen, auf neuen, durchaus mutigen Wegen die Menschen zu bestärken, wieder in die Kirche zu gehen. Dass dies ein schmaler Grad ist, ist dem Superintendenten durchaus bewusst. Und von vorschnellen Vorschlägen dieser Tage, bedrohlich schnell sinkende Mitgliederzahlen schlicht durch Rockkonzerte in der Kirche zu heilen, lässt er sich nicht hetzen. „Die Rituale, die Gottesdienstagenda, das ist für mich ein hoher Schatz, den ich nicht einfach herschenken will.“ Mit diesen Aktionen kehre die Kirche ihr Innerstes nach außen, mache sich durchaus verletzlich damit. „Natürlich wollen wir Neues wagen, aber es darf nicht beliebig werden.“

Mit den Farben der Liturgie In der Elisabethkirche sind in den kommenden Wochen mehr als 90 Werke zu sehen, die in einem Workshop am vergangenen Wochenende entstanden sind. Zur Verfügung standen Papier und Farben – allerdings nur jene, die die Liturgie, die Ordnung der religiösen Zeremonien im Kirchenjahr, zur Verfügung stellt. Eine Aufgabe, die offenkundig auch geübte Kirchgänger vor eine gewisse Herausforderung stellte. „Ich wusste erst gar nicht, was ich damit machen sollte – mit all diesen kalten Farben“, erzählte Ulrike Jagau am Sonntag, als wäre sie noch immer perplex über ihre Erkenntnis. Weiß, Rot, Grün, Violett, Schwarz und Blau – der Workshop lud dazu ein, innerhalb dieses Farbspektrums seinen Assoziationen freien Lauf zu lassen. „Nachdem sich zunächst eher wenige angemeldet hatten“, erzählte Jagau weiter, „sind wir vor einer Woche mit Flyern auf den Markt gegangen.“ Daraufhin kamen letztlich erfreulich viele spontan auch ohne Anmeldung. „Wir waren 35, das ganze Kirchenschiff war voller Tische und Staffeleien“, berichtete Dagmar Schmidt zur Vernissage. Die in Langenhagen lebende Künstlerin und Kuratorin hatte mit ihren Kolleginnen Urszula Paliga und Katja Krause den zweitägigen Workshop begleitet.

