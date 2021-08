Langenhagen

Konzerte während des Gottesdienstes können Interessierte in der Elisabeth-Kirchengemeinde Langenhagen am Kirchplatz 7 auch weiterhin erleben. Am Sonntag, 15. August, spielt das Duo DeAvi, die Predigt hält Vikarin Almut Wenck. Anschließend wird am Sonntag, 22. August, das Duo Quadrato auftreten. Die Predigt hält dann Pastorin Bettina Praßler-Kröncke. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr. Im Anschluss bietet die Gemeinde eine kurze Matinee mit den jeweiligen Künstlern an.

Keine Anmeldung nötig

Das Duo DeAvi, bestehend aus Xenia Debrere an der Violine und Olga Debrere am Akkordeon, kann auf eine langjährige Ausbildung in verschiedenen Ländern zurückblicken. Dabei spielte Xenia Debrere bereits in Musicalproduktionen wie „Tanz der Vampire“ und „Der Glöckner von Notre Dame“ mit. Olga Debrere leitet im Verein Langenhagener Akkordeonfreunde das Orchester.

Beim Konzert am Sonntag, 22. August, tritt Olga Debrere ein zweites Mal auf. Gemeinsam mit Musikerin Livia Drebs bildet sie seit mehr als 15 Jahren ein Duo, beide spielen Akkordeon. Sie wollen mit Klassik und melancholischen Tangos begeistern. Anmeldungen sind zum Besuch der Kirchenmusikreihe nicht erforderlich.

Von Laura Ebeling