Langenhagen

„Mein Gott, jetzt rede ich mich wieder um Kopf und Kragen!“ Pastor Torsten Kröncke erntet mit seinem Ausruf am Sonntagvormittag natürlich fröhlichen Applaus im Martinshaus. Doch dem Publikum des Neujahrsempfangs der Elisabeth-Gemeinde ist klar: Viel zu lachen hat Kirche aktuell nicht. Sinkende Mitgliederzahlen bedrängen auch die größte Gemeinde im Langenhagener Stadtgebiet. Grund genug, zehn Jahre nach der letzten am Kirchplatz spürbaren Sparrunde der Gemeinde ein neues Leitmotiv zu widmen. Nach den „fünf Säulen“ der Vergangenheit soll es nun das Bild des Gartens sein.

Was im ersten Moment etwas chaotisch anmutet, soll tatsächlich für Freiraum stehen, erläutert Kröncke. Für das Säen von neuen Ansätzen, für die Suche nach Neuem. Kurz: Für das Bestellen bislang brach liegender Felder. Diese Anliegen stellt der Kirchenvorstand an diesem Morgen der neugierig lauschenden Menge vor. Zunächst sind das die jungen Erwachsenen. Nach der Krähenwinkler Matthias-Claudius-Gemeinde will nun auch die Kernstadt bewusst jene Menschen ins Boot holen, die angesichts ihres vielleicht ersten Arbeitsvertrages einen besonders kritischen Blick auf die Abbuchung der Kirchensteuer schauen.

Kirche entdeckt die jungen Erwachsenen

Was Pastorin Ulrike Thiel in Krähenwinkel mit Gesprächsreihen über das, was die Welt auf Trab hält, erreichen will, versucht das Team in Langenhagen nun mit gemeinsamen Kochen. Der erste gemeinsame Kochabend für junge Erwachsene startet am Freitag, 24. Januar. Wer mitmachen möchte, kann sich dafür noch per Telefon unter (05 11) 73 31 61 oder per E-Mail an kg.elisabeth.langenhagen@evlka.de anmelden.

Am 8. März folgt der erste stadtweite und ökumenische Familienkirchentag in Langenhagen. Vertreter aller evangelischen und katholischen Gemeinden hätten ein erstes Ideenkonzept entworfen, nun gehe es in die Detailplanung. Soviel stehe fest: Das Programm solle der ganzen Familie Spaß machen. Anfang Juli werde es in Kooperation mit der Matthias-Claudius-Gemeinde zudem eine Familienfreizeit geben. Auch die Gottesdienstformen will die Elisabeth-Gemeinde überdenken. Was genau dies gedeutet, ist wohl noch Beratungsgegenstand. Die Querbeet-Gottesdienste seien dabei jedoch ein gutes Vorbild. Diese stehen jeweils unter einem durchaus aktuellen Thema und werden in der Regel von der Band der Gemeinde begleitet.

Vernetzung ist ein Stichwort der Stunde

Vernetzung ist ein weiteres Stichwort der Stunde. Nach „sechs Jahren des Kampfes“, so Pastor Kröncke, sei nun endlich sein Wunsch in Erfüllung gegangen: Die lokalen Ausgaben der Gemeindebriefe erhalten zwei Seiten mit Artikeln aus den jeweils anderen Gemeinschaften innerhalb Langenhagens. Wer weitere Ideen für eine Vernetzung bestehender Strukturen habe, sei mit diesen herzlich willkommen. „Wir sind hier ja ohnehin schon so etwas wie ein Stadtteilzentrum“, ergänzt Kröncke.

All die neuen Ansätze konnten in den vergangenen Monaten auch wachsen durch den Rückschnitt vergangener Triebe: Der Bibelkreis des ehemaligen Pastors Gerhard von Lingen (92 Jahre) sowie der Frauenkreis von Eva Danneberg (80 Jahre) mussten mangels Nachfolge in 2019 ein Ende finden. Die neuen Sprösslinge erhielten dagegen einen eigenwilligen Dünger: die Festwochen rund um den 150. Geburtstag der Kirche.

Pastorin Bettina Praßler-Kröncke lässt während des Empfanges die Entstehungsgeschichte dieser für alle Beteiligten so außergewöhnlichen Festwochen Revue passieren. „Wir hatten mehr als 100 Ehrenamtliche als Helfer am Start“, ruft sie von der Bühne in die Runde. „Und eigentlich hätten wir für einige durchaus Notbetten aufstellen können zum Übernachten – sie waren irgendwie immer hier.“

Pastorin Bettine Praßler-Kröncke (rechts) ehrte beim Neujahrsempfang Kunstkuratorin Dagmar Schmidt (links) und Spediteur Wilfried Ahlhorn für ihre Hilfe beim 150. Kirchengeburtstag sowie Gerhard von Lingen und Eva Danneberg für die von ihnen geleiteten Kreise. Quelle: Rebekka Neander

Die durchaus ungewöhnlichen Kunstaktionen (kuratiert und betreut durch Dagmar Schmidt) hätten durchaus ihre Spuren hinterlassen. In den Köpfen der Organisatoren und Besucher sowie vermutlich auch tatsächlich in den Händen von Wilfried Ahlhorn: Der Spediteur sorgte ehrenamtlich für den Abtransport der Kirchenbänke und beherbergte sie während der Fest-Zeit. „Wir haben einmal nachgerechnet: 3,6 Tonnen wurden von Hand heraus- und wieder hereingewegt“, sagt Praßler-Kröncke. Der Dank an Schmidt und Ahlhorn gerät an diesem Sonntag da schon deutlich leichter: Blumen und Wein lassen sich mühelos mit zwei Fingern nach Hause bringen.

Was wird aus der Kirchenorgel? Gerade erst sind alle Gerüste verschwunden und der Geburtstagstrubel der Elisabethkirche hat sich gelegt, da taucht eine zwischenzeitlich etwas in Vergessenheit geratene Baustelle mit Folgefragen wieder auf: Kann die Orgel saniert werden? Oder braucht die Elisabethgemeinde ein neues Instrument? Und: Was soll das alles kosten? Hintergrund ist eine undichte Schuttrutsche, über die Anfang der 2000er-Jahre Schutt aus dem über der Orgel befindlichen Gewölbe abtransportiert worden war. Mehrere Staubwolken hätten sich seinerzeit in der Orgel abgesetzt. Bereits vor fünf Jahren, verriet Pastor Torsten Kröncke am Rande des Neujahrsempfangs, hätte die Gemeinde die Chance erhalten, eine fertig renovierte Orgel zu erhalten. Diese Chance zerschlug sich jedoch. Jetzt ist guter Rat teuer – im wahrsten Sinne: Ein Gutachten soll klären, was genau getan werden muss. Auch dieses passe zum neuen Leitbild der Gemeinde: Schließlich brauche auch ein guter Garten funktionierendes Gerät.

Von Rebekka Neander