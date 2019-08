Langenhagen

Die Elisabethkirchengemeinde bietet unter dem Motto „Click & Walk“ ein Fotoprojekt zum Mitmachen an. Nach Auskunft von Pastor Torsten Kröncke können daran am Freitag und Sonnabend, 30. und 31. August, junge Frauen und Männer bis zu 25 Jahre rund um die Kirche teilnehmen.

Die Elisabethkirche bietet einen zweitägigen Workshop mit dem Fotografen Uwe Stelter an. Quelle: Privat

Uwe Stelter betreut die Gruppe

Betreut werden die Teilnehmer von Uwe Stelter. Der Fotograf arbeitet mit Kunstvereinen, Kirchengemeinden, der Klosterkammer Hannover, Volkshochschulen, Stadtteilzentren, diversen Unternehmen und der Leibniz Universität Hannover zusammen. Das Fotoseminar für Jugendliche besteht aus den drei Teilen: Fotografieren, Auswählen und Präsentieren.

Umgang mit der Kamera lernen

Die Jugendlichen erlernen den Umgang mit der Kamera, fotografieren und überprüfen Bildausschnitt und Komposition. Die Unterschiede zwischen Realität und Abbild werden besprochen, die eigene Sprache der Fotografie entdeckt.

Ausstellung in der Elisabethkirche

Am Ende des Workshops wählen die Jugendlichen ihre Bilder für eine Ausstellung in der Elisabethkirche aus. Die Dateien werden von Stelter für die Vergrößerungen aufbereitet und von einem Fotolabor in größerem Format geprinted. Die Fotografien werden gemeinsam gerahmt und bei einer feierlichen Eröffnung zu „150 Jahre Elisabethkirche“ präsentiert, kündigt Kröncke an.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung auf der Internetseite der Kirche unter www.elisabethgemeinde.de oder persönlich im Kirchenbüro, Kirchplatz 7, sowie telefonisch unter (0511) 773943 erforderlich.

