„Vieles, was einen sonst im Advent froh macht, kann in diesem Jahr nicht stattfinden“, sagt Heide Stühmeier aus Langenhagen. Aus diesem Grund schlug sie der Gruppe Offene Elisabethkirche und dem Pfarramt der Elisabeth-Kirchengemeinde vor, das Gotteshaus an zwei Tagen außerhalb von Gottesdiensten zu öffnen. „Ich habe nachgefragt, ob wir in der Adventszeit nicht wenigstens einmal die Elisabethkirche für die Langenhagener öffnen könnten“, sagt sie.

Elisabethkirche öffnet jeden Mittwoch und Sonnabend für Besucher

Sowohl die Gruppe Offene Elisabethkirche als auch das Pfarramt und der Kirchenvorstand hätten die Idee von Beginn an unterstützt. Seit dem ersten Advent öffnet die Kirche am Kirchplatz 5 in Langenhagen jeden Mittwoch und Sonnabend von 11 bis 12 sowie 16 bis 18 Uhr. Das nächste Mal also am 2. Dezember. Kerzen und die Krippe seien selbstverständlich aufgebaut. Die Gruppe Offene Elisabethkirche engagiert sich seit fast 20 Jahren ehrenamtlich für die Elisabethgemeinde.

