Langenhagen

Es ist gar nicht so einfach, mit Elisaveta Dogotari ein Foto zu machen. Ein Foto an ihrem Foto. Denn die 19-Jährige ist im Stadtzentrum gleich auf mehreren Plakaten zu sehen, sie ist ein Gesicht der Aktionswochen der Stadt Langenhagen gegen Rassismus. Ständig wird Dogotari deswegen angesprochen. Von Taxifahrern, Busfahrern und Passanten. Auf Deutsch. Oder auf Russisch, die Sprache beherrscht sie aus ihrer ehemaligen Heimat Moldawien. Bevor der Mann von der Zeitung sein Bild machen kann, ist Elisaveta Dogotari mit ihr zuvor unbekannten Menschen im Gespräch. Die zwei Russen, zu Gast in Langenhagen, sind begeistert. Mit der jungen Frau machen sie ein Erinnerungsfoto. Denn sie müsse ja einfach berühmt sein, davon könnten sie dann daheim in Moskau erzählen, übersetzt Elisaveta.

Die Langenhagenerin nimmt es gelassen. Und natürlich mit Freude. „Das ist meine Stadt. Ich lebe seit 2014 hier. Es macht mich stolz, und es ist ein schönes Gefühl, dass ich dabei sein darf.“ Annika Stegmaier von der an der Aktion beteiligten Freiwilligenagentur Langenhagen hatte den Kontakt zur ehemaligen Schülerin des Gymnasiums Langenhagen hergestellt, wo Stegmaier früher im Sekretariat tätig war. Insgesamt acht Personen mit ausländischen Wurzeln, die in der Stadt schon lange leben oder arbeiten, sind auf den Plakaten zu sehen – auch Elisaveta Dogotari. Sie hat eine spannende Vita, die in ihren noch jungen Jahren bemerkenswert ist.

Dieses Plakat von Elisaveta Dogotari hängt zwischen Rathaus und Post-Parkplatz. Quelle: Stephan Hartung

Zusammen mit Mutter, Vater und Schwester kam sie vor sieben Jahren aus Chișinău, der Hauptstadt der osteuropäischen Republik, nach Langenhagen. „Uns ging es gut in Moldawien. Aber meine Eltern haben diesen Schritt riskiert – für uns, sie wollten uns eine Zukunft mit Bildung ermöglichen“, erzählt sie. Basis dafür war natürlich die Sprache. „Anfangs war es sehr hart, wir wurden auch gemobbt. Wir sind jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, um 6 Uhr fuhr der Bus nach Großburgwedel zur Sprachlernklasse.“ Vom Stadtbahnhof Langenhagen, wo ebenfalls ein Plakat mit ihrem Bild hängt. „Neulich hat mich eine Seniorin angesprochen, ob ich das bin – sie hat mich erkannt, obwohl ich eine Maske auf hatte“, erzählt Elisaveta und lacht.

Erfolgreiche Zeit dank des Sports

Geholfen bei der Integration hat außer der deutschen Sprache – „wenigstens haben sich die Strapazen gelohnt“ –, die sie mittlerweile genauso perfekt beherrscht wie Moldawisch, Englisch, Rumänisch und Ukrainisch, auch der Sport. Im Alter von drei Jahren begann sie in Moldawien mit Rhythmischer Sportgymnastik, sie gewann auch den nationalen Juniorinnentitel.

In Hannover fand sie einen Verein, trainierte an sechs Tagen in der Woche jeweils rund fünf Stunden. Sie gewann mehrere wichtige Wettkämpfe sowie zweimal den renommierten Deutschland-Cup, der wie eine internationale deutsche Meisterschaft zu bewerten ist. Mit 18 Jahren beendete sie jedoch ihre Laufbahn, mit dem Gewinn beim Deutschland-Cup als Krönung. „Mein Körper war am Ende. In Moldawien habe ich zehn Stunden pro Tag trainiert. Es war mein letzter Wettkampf. Ich habe vor Schmerzen auf die Zähne gebissen und mir gedacht: Heulen kannst du später im Bett“, erzählt Elisaveta, die mittlerweile ihr Fachabitur in Mediengestaltung macht und demnächst den deutschen Pass erhalten wird. Aktuell hat sie die Staatsbürgerschaften von Rumänien und Moldawien.

Ihr sportliches Fachwissen gibt sie mittlerweile weiter. Sie ist selbstständige und lizenzierte Trainerin und gibt Kurse im Bereich Fitness, Stretching und Gymnastik. Die Kurse bietet sie, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, in Studios in Langenhagen und Hannover an. Aktuell laufen die Kurse online. Darüber hinaus veröffentlicht sie auch Sportvideos bei Youtube und Instagram. Viele Fans hat sie mittlerweile bei der Internetplattform Tiktok, 67.100 Personen sind es. Über all diese Kanäle sorgt sie als Influencerin auch für Modefotos.

Das ist die Plakataktion Die zwei Wochen vom 15. bis 28. März standen weltweit im Zeichen von Aktionen gegen Rassismus. Daran beteiligte sich auch die Stadt Langenhagen. Noch bis in den Mai hinein sind in der Kernstadt und in den Ortsteilen insgesamt 175 Plakate zu sehen. Sie zeigen acht Personen, die auf die Frage „Woher kommst du?“ Antworten geben wie „Vom Bäcker!“, „Von der Arbeit!“ oder „Vom Einkaufen!“. Über dem Foto ist der Langenhagen-Schriftzug zu sehen sowie der Slogan „Meine Stadt“ – auf Deutsch sowie in der jeweiligen Muttersprache der abgebildeten Person: Russisch, Griechisch, Philippinisch, Polnisch, Somali, Französisch, Arabisch und Türkisch. Die Stadt möchte dieser Aktion provozieren und darauf aufmerksam machen, dass sich viele Menschen noch immer diese Frage gefallen lassen müssen – obwohl sie schon lange in Deutschland leben und integriert sind.

Ist noch die abschließende Frage zu klären: Was passiert mit den Plakaten in Langenhagen, wenn sie abgehängt werden? Etwa 20 pro Person befinden sich verteilt in der Kernstadt und den Ortsteilen. „Ich möchte auf jeden Fall ein Plakat als Andenken haben“, sagt Elisaveta. Dann hat sie genauso ein Foto von sich als Souvenir wie die beiden Russen aus Moskau.

Von Stephan Hartung