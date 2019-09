Langenhagen

Sie öffneten für das Programm ihren Notenschrank, kündigte Chorleiterin Dörte Wehner zu Beginn ihres doppelten Jubiläumskonzertes zum 150-jährigen Bestehen der Elisabethkirche an. Die Eliza-Singers verfügen darin über circa 600 Stücke. Die konnten sie nun bei ihren zwei Konzerten im Martinshaus am Kirchplatz nicht alle präsentieren – wohl aber hätte die hör- und sichtbare Lust dieser Sänger am Singen dafür wohl gereicht.

Eliza-Singers singen Gospels und Filmmusik

Das Publikum hatte im Gemeindehaus das Vergnügen, einen gut aufgelegten Chor und eine gut eingespielte, begleitende Band zu erleben, und der Beifall bestätigte die Akteure. Unter dem Titel „For the longest time“ reihten sich Gospels, Filmmusik und Medleys aneinander, und die Zuhörer durften immer mit launigen Anmerkungen der Chorleiterin rechnen. Sie nahm sich mit viel Witz auch heraus, aus dem Nähkästchen des Chores zu plaudern – schließlich waren dies die letzten Konzerte unter Dörte Wehners Leitung: Sie sagt damit Adieu. Eine Nachfolge soll es schon geben, ein Name wurde jedoch noch nicht genannt.

Von Ursula Kallenbach