Langenhagen

Else und Karl-Heinz Pfannschmidt können auf 65 Ehejahre zurückblicken. Eiserne Hochzeit wird dieser besondere Jahrestag genannt. Das Metall passt ganz gut zum Jubilar, denn er lernte Werkzeugmacher bei der Firma Hackethal. Eine gewisse Stabilität ist dem Herrn ebenfalls zu eigen, er ist standorttreu. Seit seiner Geburt lebt er in dem Haus an der Niedersachsenstraße in Langenhagen – und das sind inzwischen stolze 93 Jahre.

Die schwarz-weißen Terrazzostufen, die zu Pfannschmidts Wohnung führen, sind ein klein wenig ausgetreten. An den Gebrauchsspuren hat Karl-Heinz seit Kindertagen seinen Anteil. Im Sommer stürmte er barfuß aus dem Garten in die elterliche Wohnung im ersten Stock. Nach der Einschulung wurde sein Tritt fester. Zum Eigengewicht kam der Ranzen des Hermann-Löns-Schülers hinzu.

Vor 65 Jahren haben sich Else und Karl-Heinz Pfannschmidt in Langenhagen geheiratet. Quelle: Privat

Nachdem die Krähenwinkelerin Else Röhmekorf und der Langenhagener Karl-Heinz Pfannschmidt am 10. März 1956 standesamtlich am Langenforther Platz und kirchlich in der Elisabethkirche den Bund fürs Leben geschlossen hatten, ging es auch für die Ehefrau treppauf, treppab. Das Paar konnte eine Erdgeschosswohnung im Elternhaus des Bräutigams ergattern. 1960 machte Sohn Dirk das Glück komplett.

Zum Ehrentag wird der ausgebildete Feuerwehrmann allerdings nicht aus Berlin kommen. Der Infektionsschutz geht vor. „Dann kommt er eben später“, sagt sein Vater. Bei so einer langen gemeinsamen Geschichte komme es auf einen Tag nicht an.

Wo begann die Liebe des eisernen Paares?

Auch wenn Pfannschmidts Lebensmittelpunkt in Langenhagen liegt, nahm der gemeinsame Lebensweg seinen Anfang in Krähenwinkel. „Ich bin auf dem Hof von Bauer Plesse groß geworden“, berichtet die 87-Jährige. Die Grundschule lag gegenüber, es entwickelten sich Freundschaften mit Nachbarskindern. Weihnachten 1952 begegnete sich das zukünftige Paar zum ersten Mal bei der Geburtstagsfeier eines Freundes. „Das ist fast 70 Jahre her“, sagt Else Pfannschmidt und muss selbst staunen. Sie ist die „Gräfin Zahl“ der Familie, arbeitete als kaufmännische Angestellte bei der Firma Hackethal und nach der Kinderpause rund 20 Jahre lang für den heutigen Elektronikfachhändler Expert. „Als ich dort begann, nannte sich das Unternehmen noch Bild + Ton“, sagt die ehemalige Rechnungsprüferin.

Haushalt und Garten machen Pfannschmidts gemeinsam

Es ist viel gemeinsame Geschichte zusammengekommen. Neben Ausflügen zum Silbersee feierte das Paar gern in Kaltenweides Ausflugslokal „Moorbock“. Später kam Kegeln als Hobby dazu. Im Urlaub zog es die Familie mehr in die Berge als ans Meer. „Am liebsten sind wir ins Zillertal gefahren“, berichtet Else Pfannschmidt. Sie kannten jede Hütte und hüten bis heute ihre vollgestempelten Wanderpässe und Ehrennadeln.

Inzwischen muss das eigenständig lebende Paar mit seinen Kräften aber ein wenig wirtschaften. „Haushalt und Garten machen wir gemeinsam“, sagt der Jubilar und freut sich, dass beide das gut hinbekommen.

Aber Veränderungen gehörten dazu, und es gebe immer häufiger Einschränkungen. Da ist das Paar ganz offen. In seinem Garten gibt es jetzt zum Beispiel mehr Rasen als Kartoffeln und Blumen. „Das Grün lässt sich leichter pflegen“, sagt Karl-Heinz Pfannschmidt. Bis heute geht es zwischen Garten und Wohnung hin und her, und die Terrazzostufen sind ein kleines bisschen ausgetretener als vor 93, 69 oder 65 Jahren. So eine eiserne Ehe hinterlässt sogar Spuren im Stein.

Von Patricia Chadde