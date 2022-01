Der Jugendhilfeausschuss kommt am Donnerstag. 20. Januar, zur ersten öffentlichen Sitzung des Jahres zusammen. Die Versammlung findet ab 17.45 Uhr in hybrider Form statt, also in Präsenz und digital. Angesichts der Corona-Pandemie ist der Zutritt in den Ratssaal des Rathauses, Marktplatz 1, in Langenhagen für Besucher beschränkt. Zudem gelten entsprechende Hygienebestimmungen.

Neben der Einrichtung neuer Hortplätze an der Wiesenstraße in Krähenwinkel liefert die Stadtverwaltung auch einen Bericht zum Stand der Neubauten, Umbauten und Sanierungen von weiteren Kitas in Langenhagen.

Zudem müssen die Ausschussmitglieder etwa über die Anträge vom Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover (AWO) zu einem Betriebskostenzuschuss sowie auf Förderung eines Offene-Tür-Angebotes für Kinder und Jugendliche am Projektstandort Pfeifengrasstraße für das Jahr 2022 in Kaltenweide befinden. Auch der Antrag des Vereins Febel – Freie evangelische Bildungs- und Erziehungseinrichtung Langenhagen – auf Verlängerung des Betreibervertrages für den Spielkreis Kaltenweide steht auf der Tagesordnung.

Vor und nach dem öffentlichen Teil können die Bürger Fragen an die Mitglieder und Verwaltungsmitarbeitenden richten.