Die Polizei sorgt sich um die Sicherheit der Kinder – speziell der Kleinen, die nach den Sommerferien eingeschult worden sind. Immerhin sind das mehrere Hundert Abc-Schützen, die neu in die verschiedenen Grundschulen gekommen sind. Deshalb haben Beamte des Kommissariats in Langenhagen mit den Schwerpunktkontrollen „Schulwegsicherung“ am Freitag, 17. September, begonnen. Und diese werden in den nächsten Wochen fortgesetzt, kündigt Oberkommissar Stephan Dobewall vor der Friedrich-Ebert-Schule an.

„Denn bekanntermaßen bilden Kinder im Straßenverkehr eine eigene Risikogruppe und gehören darüber hinaus als zu Fuß Gehende oder Radfahrende zu den sogenannten schwächeren Verkehrsteilnehmern“, begründet Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze den Start der Aktion. Gleichwohl: Es sind nicht nur die Schwerpunktrollen. „Wir sind auch während unseres allgemeinen Streifendienstes regelmäßig an den Schulen unterwegs“, ergänzt Dobewall.

Polizei hat speziell Elterntaxis im Visier

Dobewall ist an diesem Freitagmorgen zusammen mit seinem Kollegen Lothar Ciesieski an der Hindenburgstraße unterwegs. Die beiden Polizisten werfen dabei auch ein Auge in das Innere der Elterntaxis. Denn vielfach sind die Kinder nicht entsprechend im Auto gesichert. Entweder fehlt eine Sitzerhöhung oder ein Kindersitz, vielfach ist der Nachwuchs auch nicht richtig angeschnallt, berichten die beiden Polizisten.

Zur Abholzeit sind die beiden Beamten an diesem Tag dann noch mal in der Zeit von 12.30 bis 13.30 Uhr an der Hermann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße unterwegs. Denn dort gebe es auch immer wieder brenzlige Situationen – aktuell auch wegen der geänderten Verkehrsführung, die der Sperrung der Straße Am Pferdemarkt geschuldet ist.

Präventive Gespräche haben bei Aktion Priorität

Die Mutter hat ihr Auto zum Aussteigen der Kinder auf dem Gehweg verbotenerweise abgestellt. Dafür werden 10 Euro Verwarngeld fällig. Quelle: Sven Warnecke

Doch speziell auch beim Anhalten zum Aussteigen passieren Fehler. Eltern stünden häufig mit dem Auto auf dem Fußweg, sagt Dobewall. So würden andere Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, behindert, gar verunsichert. Vielfach würde den Kleinen so auch die Sicht versperrt. Wegen der Fahrzeugdichte in den Stoßzeiten könnten so gefährliche Situationen entstehen. Dabei schaut die Polizei aber durchaus auch auf die gefahrene Geschwindigkeit der Fahrzeuge auf der als Tempo-30-Zone ausgewiesenen Hindenburgstraße.

Breite Mehrheit stimmt für neuen Namen Die Hindenburgstraße in Langenhagen erhält einen neuen Namen – zumindest in Teilen. Bislang war sie nach Paul von Hindenburg benannt, Generalfeldmarschall im Ersten Weltkrieg und bis zu seinem Tod 1934 Reichspräsident. Nun soll der Abschnitt im Bereich der Hausnummern 92 bis 98 auf der Nordseite und im Bereich der Hausnummern 79 bis 87 auf der Südseite umbenannt werden – wegen der Verwicklung des Namensgebers bei der Machtübernahme der Nationalsozialisten um Adolf Hitler. Konkret betroffen sind davon die Friedrich-Ebert-Schule, mit Grundschule und Außenstelle des Gymnasiums, die St.-Paulus-Kirchengemeinde sowie drei Gewerbeadressen in der gegenüberliegenden Ladenzeile. Mit diesem Antrag der Fraktion Grüne/Unabhängige auf Umbenennung in Ada-Lessing-Platz hat sich der Rat der Stadt in jüngster Sitzung befasst. Mit 22 Ja- und 13 Nein-Stimmen hat dieser dem Ansinnen zugestimmt. Die 1883 in Hannover geborene Lessing war Journalistin, Kommunalpolitikerin und Pionierin der deutschen Erwachsenenbildung sowie Mitbegründerin und erste Geschäftsführerin der später nach ihr und ihrem von den Nationalsozialisten ermordeten Ehemann, dem Philosophen und Publizisten Theodor Lessing, benannten Volkshochschule. Nach Auskunft von Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer habe es in der Ratssitzung erneut eine längere Diskussion über das Für und Wider einer Umbenennung gegeben. Für ihn persönlich wäre eine Beibehaltung besser gewesen. Allein für die Stadtverwaltung wäre das leichter gewesen. Wichtig sei jedoch, die Geschichte um Hindenburg mit entsprechenden Hinweisen an den Straßenschildern zu erläutern.

So auch an diesem Freitagmorgen: Ein Vater muss 30 Euro zahlen. Der Nachwuchs ist zwar in einem Kindersitz unterwegs, doch der Sicherheitsgurt ist nicht ordnungsgemäß angebracht. „Wir werfen durchaus einen aufmerksamen Blick in das Fahrzeuginnere“, sagt Dobewall. Derweil ist sein Kollege Ciesieski zu einer Mutter unterwegs, die ihr Auto auf dem Gehweg zum Aussteigen der Kinder gestoppt hatte. Sie ist mit 10 Euro Verwarngeld dabei.

Doch es geht auch teurer. Wenn Beamte in einem Elterntaxi gleich mehrere Kinder entdecken, die nicht ordnungsgemäß gesichert sind, werden rasch auch einmal 70 Euro fällig – plus einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Kommissariat kündigt weitere Kontrollen an Schulen an

Die Polizei kontrolliert nicht nur, die Beamten stehen auch als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung. Quelle: Sven Warnecke

„Uns geht es aber nicht um Geldstrafen“, betont Dobewall. Er spricht vielmehr von einem rein präventiven Einsatz, bei dem das Gespräch mit Eltern und Kindern gesucht werde. So werden die Erwachsenen angesprochen, wenn der Nachwuchs auf dem Fahrrad keinen Helm trägt. Denn diese Schutzausstattung sei immens wichtig, schütze vielfach vor schweren Verletzungen, meint Ciesieski.

In den nächsten Wochen wird die Polizei ihre Schwerpunktkontrollen an den Schulen im gesamten Stadtgebiet Langenhagen fortsetzen. Wo genau das sein wird, teilen die Ermittler aus verständlichen Gründen nicht mit.

Von Sven Warnecke