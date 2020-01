Kaltenweide

An dieser Stelle ist von Uwe Glaser nur ein Seufzer zu hören. Die Frage nach den Elterntaxis vor dem Gerätehaus am Zellerieplatz in Kaltenweide mag der Ortsbrandmeister nicht mehr beantworten. Denn: „Es hilft ja alles nichts.“ Nichts – das ist so wenig, dass es das Dauerthema des überfüllten Standortes im alten Dorf nicht einmal mehr in seinen Jahresbericht geschafft hat. Nicht, weil es irgendwie besser geworden wäre. Sondern schlicht, „weil es uns müde macht, darüber zu debattieren“. Glaser rückt den Blick deshalb nach vorn: Politik und Verwaltung mögen ihr Versprechen halten und den inzwischen tatsächlich beschlossenen Neubau am Nordende der Walsroder Straße zeitnah verwirklichen. Dann habe das Parkthema tatsächlich ein Ende.

Nicht alle Arbeitgeber haben für Einsätze Verständnis

78 Einsätze haben die 56 aktiven Feuerwehrleute Kaltenweides im zurückliegenden Jahr absolviert, je zur Hälfte Hilfeleistungen und Brandeinsätze. Auch wenn die absolute Zahl der Alarmierungen im Trend gleich geblieben ist: „Die Unwettereinsätze lassen uns nicht mehr los“, hält Glaser in seinem Bericht fest. Und dies nicht nur am 16. Oktober, als das Unwetter mit Starkregen in der Region Hannover insbesondere Langenhagen und seine Dörfer heimsuchte. Für Kaltenweides Kräfte begann die Einsatzkette kurz nach Mitternacht beim eigenen Feuerwehrkameraden zu Hause. Erst nach rund sieben Stunden hatte das Pumpen und Sägen ein Ende. Mit Rücksicht auf die Arbeitgeber musste Glaser einige seiner Leute schon vorher aus dem Dienst entlassen. „Es ist doch nicht jedem Mitglied möglich, von der Arbeit fern zu bleiben.“

Mehr noch: Nach Glasers Einschätzung fehlt den Ortsfeuerwehren für solche Unwettereinsätze das richtige Equipment in ausreichender Menge. An Politik und Verwaltung richtete er die entsprechende Bitte, den „gewachsenen Anforderungen des Klimawandels“ Rechnung zu tragen. Auch neue Bauweisen bei Häusern und ein Umdenken im Arbeitsschutz machten ein Umdenken der Ausrüstung nötig. Insgesamt zählte Kaltenweide außer den Einsätzen 894 ehrenamtliche Stunden. Inklusive der Übungsdienste und Fortbildungen, so Glaser, summierten sich weit über 3500 Stunden gemeinnütziger Arbeit für die Gemeinschaft.

Gemeinschaft im Dorf macht zuversichtlich

Der Blick ins Dorf jedoch macht Glaser auch zuversichtlich: So sei der Wettstreit mit den Schützen rund um die Feiern zu Pfingsten inzwischen ein Beweis für Kreativität. Mit dem Treckerclub Kaltenweide ging es zudem gemeinsam in die Feldmark. Aktuell verfügt Kaltenweide über 14 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie 15 Kinder in der jüngsten Altersgruppe. Jasper Braun wurde während der Jahresversammlung zum Oberfeuerwehrmann befördert sowie Daniel Ludwick und Florian Roth zum Hauptfeuerwehrmann. Für langjährige Mitgliedschaft ehrte die Feuerwehr Oswald Hauton, Jutta Hauton sowie Liselotte Reiche.

Lesen Sie dazu

Von Rebekka Neander