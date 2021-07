Langenhagen/Elze

Annika McGuigan kehrt am Sonntag, 25. Juli, um 10 Uhr zu ihren musikalischen Wurzeln nach Langenhagen zurück. Die junge Frau aus Elze hat in der Elisabethkirche das Orgelspiel bei Kantor Arne Hallmann gelernt – und inzwischen im Fach Musik auch ihre Abiturprüfung mit Bestnote abgelegt.

Nun spielt sie am Sonntag einige Stücke aus ihrem Programm zur Abiturprüfung. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Eugene Gigout und Dietrich Buxtehude. Die Predigt hält Superintendent Holger Grünjes.

Nach Auskunft von Hallmann ist angesichts der aktuell geltenden Corona-Bestimmungen die Zahl der Mitfeiernden begrenzt. Zugelassen sind maximal 50 Besucherinnen und Besucher. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Bei besonders gut besuchten Gottesdiensten kann es aber auch einmal vorkommen, dass kein Einlass mehr möglich ist“, berichtet der Kantor und bittet darum, an eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu denken, die erst am Platz abgenommen werden darf.

In Elisabethkirche das Orgelspiel gelernt

Rückblick: Im Herbst 2017 hatte Annika McGuigan mit dem Orgelunterricht in Langenhagen bei Kirchenmusiker Arne Hallmann begonnen. Regelmäßig fuhr die Schülerin dazu zur Elisabethkirche, im Sommer 2019 absolvierte sie mit Erfolg die sogenannte D-Prüfung für Kirchenmusik. „Einen Lieblingskomponisten habe ich nicht, bin aber ein Fan von Stücken, bei denen man die verschiedensten Klänge aus der Orgel herauskitzeln kann“, erzählte die Abiturientin, die hin und wieder Gottesdienste in ihrer Heimatgemeinde Elze-Bennemühlen und in anderen Wedemärker Kirchengemeinden an der Orgel begleitet.

Ausgerechnet zur Abiturprüfung streikt das Instrument

Doch als dann die Abiturprüfung von McGuigan anstand, passierte es: Der Motor der Orgel in der Elisabethkirche musste nach 60 Jahren Dienstzeit ausgetauscht werden. Das Instrument war über einen längeren Zeitraum nicht spielbar, berichtet Hallmann. Deshalb habe die Prüfung seinerzeit in Annikas Heimatgemeinde Elze stattgefunden. Mehr noch: In der dortigen Kirche war das eine Premiere. „Eine Abiturprüfung hat es hier in unserer Kirche in Elze vorher sicher noch nie gegeben“, sagte seinerzeit Pastor Maik Schwarz erfreut.

Trotz der Liebe zur Musik und insbesondere zur Orgel will Annika McGuigan beruflich einen ganz anderen Weg einschlagen. „Nach dem Abitur möchte ich Medizin studieren und eines Tages Ärztin werden“, erzählt sie. „Die Musik soll für mich ein Hobby und ein Ausgleich zum Studium und später zum Beruf bleiben.“ Und darüber dürften sich die Zuhörer wohl freuen.

Von Sven Warnecke