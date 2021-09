Langenhagen

Das evangelische Familienzentrum „Emma und Paul“ bietet das Projekt „LernRaum“ auch in diesem Schuljahr weiterhin an. Schon seit etwa vier Monaten können im Gemeindehaus der Emmaus-Kirchengemeinde am Sonnenweg Schulkinder aus den Jahrgangsstufen eins bis sechs ihre Hausaufgaben in ruhiger Atmosphäre bearbeiten. Bei Fragen helfen den Kindern ehrenamtliche Helfer weiter. Unabhängig von Nationalität oder Konfession sind alle Jungen und Mädchen willkommen.

Besonders durch die Corona-Pandemie „haben einige Kinder Schwierigkeiten, die sich nicht nur auf das Lösen von Aufgaben beschränken, sondern auch zu Problemen in der sozialen Kompetenz führen können“, sagen Diakonin Annika Kruse und Koordinatorin Nina Landers vom Familienzentrum „Emma und Paul“. Daher sind die ehrenamtlichen Helfer und eine pädagogische Fachkraft durchgehend als Bezugspersonen zur Stelle. Sie spielen auch gemeinsam mit den Kindern und gehen individuell auf jedes Kind ein. Wenn nötig, bieten sie auch seelische Unterstützung an.

Ehrenamtliche motivieren die Schüler

Für das Erledigen der Aufgaben ist alles passend hergerichtet: Eigene Arbeitsplätze für fünf Kinder, zwei Laptops und WLAN stehen den Jungen und Mädchen zur Verfügung. Es sind zudem stets zwei bis vier Helfer vor Ort. Anfangs hatten manche Kinder mit Kontaktschwierigkeiten und dem Bearbeiten ihrer Aufgaben zu kämpfen, meint Kruse. „Durch Motivation und die Stärkung ihrer vorhandenen Fähigkeiten konnten wir sie so ermutigen, dass sie jetzt gern und konzentriert ihre Hausaufgaben erledigen“, sagt sie.

Kruse und alle Beteiligten freuen sich, im „LernRaum“ die Kinder weiterhin bei ihren Fortschritten zu unterstützen. „Alle Kinder haben sich auch für die kommende Zeit angemeldet“, sagt sie. „Und auch alle ehrenamtlich Tätigen machen gern weiter.“

Von Max Baumgart