Eichen oder Rotdorn – dieses Duell ist weiterhin nicht entschieden. Klar bleiben nur die Fakten: Der Stadtweg in Engelbostel ist so stark beschädigt, dass die Stadt künftig dort wohl Tempo 10 vorschreiben muss. Zudem ist die bisherige Straßendecke zu schmal, dass Feuerwehrautos gefahrlos am Gegenverkehr vorbeikommen könnten. Sogar für die beim Einsatz zum neuen Gerätehaus am Stadtweg heraneilenden Feuerwehrleute ist die kleine Straße nicht risikolos passierbar. Die Stadt möchte beim dringend gebotenen Ausbau die nördlich stehende Reihe von Rotdorn-Bäumen fällen, zumal einige davon ohnehin nicht mehr lange lebensfähig sind. Eine Reihe von Anwohnern sowie einige Politiker wollen die Allee aus Rotdorn und den gegenüber stehenden Eichen trotzdem erhalten.

Einbahnstraße ist für den Stadtweg offenbar keine Lösung

Obwohl sich die Bauexperten in der Stadtverwaltung mit ihrem Vorschlag eigentlich nach ausgiebiger Recherche bereits auf der sicheren Seite fühlten, hat Verkehrsplanerin Anette Mecke als Reaktion auf den Protest ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben. Könnten Verkehrsregelungen auf dem Stadtweg eine Lösung bringen? Die so kurze wie eindeutige Antwort lautet: Nein. Weder echte noch „unechte“ Einbahnregelungen, weder in die eine noch in die andere Richtung lösen die längst erkannten Probleme. Zu diesem Schluss kommen die Verkehrsgutachter der SHP Ingenieure aus Hannover, die ihre Untersuchung jetzt im Verkehrsausschuss vorstellten. Die Sitzung endete mit der Rückkehr zur Ausgangssituation: Am Stadtweg passiert jetzt bis auf weiteres nichts, das im Haushalt dafür reservierte Geld verfällt. „Wenn wir tätig werden sollen, benötigen wir einen Beschluss“, sagte Mecke nach der Sitzung.

Um eine möglichst breite Informationsbasis für alle Beteiligten herzustellen, hatte er vor der Ausschusssitzung eine Ortsbegehung angesetzt. Auch wenn die Einladung dazu nicht von allen beteiligten Kommunalpolitikern wahrgenommen worden war, lief – wie Mecke später berichtete – ein Trupp von rund 25 Personen den Stadtweg einmal hinauf und wieder hinunter. Mitglieder des Ausschusses, des Ortsrates, der Feuerwehren Engelbostel und Schulenburg sowie der Stadtverwaltung nahmen gemeinsam den Zustand der brüchigen Asphaltdecke sowie der in Rede stehenden Rotdorn-Bäume in Augenschein.

Zwei dieser dort seit Jahrzehnten stehenden Bäume mussten inzwischen bereits aufgrund von Schäden gefällt werden. An weiteren entfernte die Stadt aus Sicherheitsgründen bereits dicke, nach dem trockenen Sommer abgestorbene Äste. Der überwiegenden Zahl der Rotdorn-Bäume attestiert die Fachabteilung der Stadtverwaltung keine übermäßig lange Lebensdauer mehr.

Schulenburg: Mehr Stellplätze, weniger Bäume Auch in Schulenburg hat sich die Politik gegen den Vorschlag der Stadtverwaltung ausgesprochen, jedoch mit gegenteiligem Ergebnis: Dort geht es um die Sanierung der Fichtenstraße. Sie soll ähnlich wie die Friedrich-Ebert-Straße in Wiesenau oder der Süntelweg im Hindenburgviertel eine gemeinsame Fläche für alle Verteilsteilnehmer erhalten ohne strickte Trennung von Autofahrbahn und Gehweg. Die Verwaltung hatte drei Varianten vorgestellt und sich für Vorschlag Nummer drei ausgesprochen. Der Ortsrat jedoch votierte für Vorschlag Nummer zwei: Sie bietet mehr Stellplätze und dafür weniger Grüninseln für Bäume an. Die Verwaltung versuchte in der Sitzung des Verkehrsausschusses herauszuarbeiten, dass die Stadt lediglich für Besucher, nicht aber für Anwohner Stellplätze anbieten müsse und die Straße aufgrund im Untergrund verlaufender Leitungen nicht an allen Stellen Bäume pflanzen könne. Die Politik schloss sich dennoch lediglich gegen die Stimme des Grünenratsherrn Dirk Musfeldt dem Vorschlag des Ortsrates an.

Auch Rasengittersteine bringen Stress für die Bäume

Dem entgegen stehen jedoch die Proteste einiger Engelbosteler. Sie berufen sich auf den ortsbildprägenden Charakter dieser Allee, um den auch die Stadtverwaltung, wie Mecke betont, gekämpft hat. In der Sitzung des Verkehrsausschusses zeigten sich die meisten Politiker angesichts der sich wiederholenden Erkenntnisse weitgehend ratlos. Rasengittersteine, wie sie der SPD-Ratsherr Wolfgang Langrehr zur Stabilisierung der maroden Seitenstreifen ins Spiel brachte, fanden zaghafte Unterstützung bei den anderen Fraktionen und Gruppierungen.

Doch auch vor ihnen warnt die Verwaltung. „Auch dafür braucht es einen Unterbau, mit dem wir dann sowohl die Wurzeln der Rotdorn-Bäume als auch die der Eichen unter Stress setzen“, mahnte Mecke. Unvermutet fanden sich die Verkehrsgutachter plötzlich im Mittelpunkt der Kritik wieder, warum sie einen Ausbau des Klusmoors, der im Westen auf den Stadtweg stößt, nicht weiter verfolgt hätten.

So bleibt am Stadtweg jetzt alles, wie es ist, – auch wenn der aktuelle Zustand die Anwohner ebenso wenig freut. Dies zeigte sich zu Beginn der Ausschusssitzung. Seit Eröffnung des neuen Gerätehauses der Feuerwehr am Stadtweg herrscht auf diesem absolutes Halteverbot, um den Feuerwehrfahrzeugen eine möglichst hindernisfreie Abfahrt zu ermöglichen. Seither, beklagte eine Anwohnerin, sei der Stadtweg eine Raserstrecke.

Kommentar: Wo bleibt die Vernunft? Was denn nun? Eine Logik ist in den Diskussionen rund um die Sanierung von Langenhagener Straßen kaum mehr zu erkennen. Seit Monaten drehen sich selbst ernannte und tatsächliche Experten in der Debatte um die Rotdorn-Bäume am Engelbosteler Stadtweg nur noch im Kreis. Eine Debatte, an die Verwaltung und Politik vor der Standortentscheidung für das neue Gerätehaus der Feuerwehr offenbar gar nicht mehr gedacht haben. Das Geld, das in diesen Irrwitz inzwischen gesteckt worden ist, hätte wahrscheinlich besser in neue Rotdorn-Bäume an illustrem Ort in Engelbostel gesteckt werden können. Die Debatte wirkt umso merkwürdiger, wenn man sich den Beschluss anschaut, den dasselbe politische Gremium bei der Sanierung der Fichtenstraße in Schulenburg getroffen hat. Dort nun fallen Parkplätze, für die die öffentliche Hand mit unser aller Steuergeld nur zu einem bestimmten Grad verantwortlich ist, klar stärker ins Gewicht. Vernünftig klingt das alles nicht.

Von Rebekka Neander