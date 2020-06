Engelbostel

Barrieren für sehbehinderte Menschen oder solche mit Mobilitätsproblemen sollen an den Bushaltestellen auf Höhe der Elbinger Straße in Engelbostel der Vergangenheit angehören. Die Region Hannover lässt seit Dienstag, 2. Juni, diese Haltepunkte am Krummen Kamp derzeit umbauen. Bis Ende Juli, so Stadtsprecherin Juliane Stahl, sollen diese Arbeiten beendet sein.

Während des Umbaus müssen die Arbeiter je nach Baufortschritt am Krummen Kamp einen Teil des Gehwegs und der Fahrbahn sperren. Fußgänger erhalten entlang der Baustelle einen eigenen abgetrennten Bereich. Der Verkehr auf der Fahrbahn muss sich ohne Hilfe einer Baustellenampel dort arrangieren. Der erste Bauabschnitt betrifft die nördliche Straßenseite. Voraussichtlich Ende Juni wechselt die Baustelle auf die südliche Seite.

Von Rebekka Neander