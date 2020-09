Langenhagen

Die Serie hält an: Erneut sind im Stadtgebiet von Langenhagen zwei Fahrräder sowie ein City-Roller entwendet worden. Die Polizei sucht die Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sollingweg haben Diebe zwischen Mittwoch, 13.30 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, ein mittels Zahlenschloss gesichertes Frauenfahrrad aus einer Tiefgarage gestohlen. Das graue Rad der Marke Fischer, Modell ECU 1801, hat nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 900 Euro.

Anzeige

City-Roller wird am Schulzentrum entwendet

Einen City-Roller haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 8 und 15.30 Uhr am Schulzentrum an der Konrad-Adenauer-Straße gestohlen. Auch dieses schwarz-goldene Gefährt des Herstellers Chilli war mit einem Zahlenschloss an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro.

Weitere HAZ+ Artikel

Ein weiteres Fahrrad wurde zwischen Donnerstag, 22.40 Uhr, und Freitag, 13.20 Uhr, am Söseweg entwendet. Ein Sprecher der Polizei berichtet, dass das graue Männerrad der Marke Mirage ebenfalls angeschlossen in einer Tiefgarage abgestellt war. Der Wert des Rads beträgt etwa 400 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke