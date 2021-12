Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Montag, 20. Dezember, etwa 20 Uhr und dem folgenden Dienstag gegen 6.30 Uhr gleich vier Einbrüche an der Walsroder Straße in Langenhagen begangen haben. In einem Fall blieb es bei einer Rechtsanwaltskanzlei bei dem Versuch. Die Täter richteten aber immensen Sachschaden an.

Ein Ziel war etwa die Musikschule Langenhagen. Nicht zum ersten Mal hatten sich Einbrecher die Immobilie am Langenforther Platz ausgesucht. Im Mai 2017 hatten Unbekannte in den Räumen randaliert und für einen hohen Schaden gesorgt. Dieses Mal ist auch das Büro des benachbarten Hospizvereins sowie eines ambulanten Pflegedienstes betroffen.

Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze sei allen vier Taten gemein, dass die Einbrecher die Türen aufgehebelt haben beziehungsweise dieses versucht hatten. Alles in allem erbeuteten die Diebe neben einem IPhone 250 Euro Bargeld.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke