Langenhagen

Die Feuerwehr ist am Freitag, 21. Januar, gegen 22.10 Uhr zu einem Containerbrand an die Tempelhofer Straße ausgerückt. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Behälter löschen, doch der hat nun nur noch Schrottwert. In den vergangenen Monaten hatte es im Stadtgebiet immer wieder brennende Abfallbehälter gegeben. Zuletzt blieben diese Einsätze aber aus.

Zeuge verhindert Schlimmeres

Wie ein Sprecher der Polizei Langenhagen berichtet, hatte ein Zeuge deutlich Schlimmeres verhindert. Kurz nachdem er aus der Stadtbahn ausgestiegen war, entdeckte er den qualmenden Papiermüllcontainer. Geistesgegenwärtig zog er die Behälter auseinander und verhinderte so „das Übergreifen des Feuers auf andere Tonnen“, heißt es am Sonntag im Bericht. Doch trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr sei der eine Altpapier-Container vollständig abgebrannt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise erbittet die Wache unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke