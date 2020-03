Godshorn

Die Polizei sucht drei Männer, die in der Nacht zu Freitag gegen 1.50 Uhr versucht haben, mit einer Brechstange einen Zigarettenautomaten an der Magdeburger Straße in Godshorn aufzubrechen. Das Trio wurde bei dem Treiben von Anwohnern beobachtet, die die Wache alarmierten. Den Tätern gelang jedoch die Flucht zu Fuß, bevor die Beamten vor Ort eintrafen. Sie hinterließen indes einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Allerdings konnten die Ermittler am Tatort vielversprechende Spuren sichern, heißt es von Oliver Bunke, Leiter des Langenhagener Kriminal- und Ermittlungsdienstes.

Diebe brechen Auto auf

Ebenfalls wegen schweren Diebstahls ermittelt die Polizei Langenhagen nach einem Autoaufbruch an der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 10. Dort hatten Unbekannte zwischen Mittwoch etwa 18 Uhr und Donnerstag gegen 8 Uhr einen dort abgestellten Citroen Jumper aufgebrochen. Die Täter hatten das Schloss des Transporters aufgehebelt und anschließend diverse Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Polizei beziffert den Schaden auf circa 800 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke