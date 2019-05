Godshorn

Erneut haben Autodiebe in der Stadt einen Opel Zafira gestohlen. Auf der Suche nach den Tätern hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze war der elf Jahre alte schwarze Opel an der Kapellenstraße in Godshorn abgestellt. Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr, und Freitag, 3.20 Uhr, hätten die Unbekannten das Auto entwendet. Götze gibt den Zeitwert des Autos mit 5000 Euro an.

Die Ermittler prüfen auch einen möglichen Zusammenhang mit einem anderen Fall: Zwischen Sonntag und Montag war am Wümmehof ebenfalls ein Opel Zafira gestohlen worden. Hinweise erbittet das Kommissariat unter der Telefonnummer (0511) 1094215.

Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Sven Warnecke