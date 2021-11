Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Freitag, 26. November, gegen 18 Uhr und dem darauffolgenden Sonnabend etwa 6.35 Uhr in eine Zahnarztpraxis an der Godshorner Straße in Langenhagen eingebrochen sind. In den vergangenen Wochen hatten sich Einbrecher bereits mehrfach Arztpraxen im Stadtgebiet als Ziel ausgesucht.

Nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats schlugen die Täter eine Fensterscheibe zu den Räumen ein. Anschließend wurden die Zimmer durchwühlt. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Auch der Sachschaden steht noch nicht fest. Die Polizei bittet unter Telefon (0511) 1094215 um Hinweise.

Von Sven Warnecke