Vom richtigen Futter bis zum geeigneten Halsband – beim ersten Dog-Festival in Langenhagen erfahren die Besucher alles rund um das Leben mit einem Hund. Rund 400 Gäste kamen am Sonnabend, dem ersten Veranstaltungstag, zum Veranstaltungsgelände Köllingsmoor 1 in Engelbostel. Am Sonntag, 21. Juli, ist die Veranstaltung auf dem Gelände des Vereins für deutsche Schäferhunde noch einmal von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

„Gibt es auch allergiefreie Hunde?“ Der 11-Jährige lässt nicht locker und stellt an jedem Stand die gleiche Frage. Er ist gegen Tierhaare allergisch, möchte aber unbedingt einen Hund haben. Birgit Triebenbacher aus Garbsen freut sich über das Interesse des Jungen und erklärt ihm, dass auch ihre Kinder sich trotz zahlreicher Allergien an die langhaarigen Eurasier gewöhnt haben. Zusammen mit ihrem Mann Thomas züchtet sie diese Rasse und gibt Tipps zur Haltung, Erziehung und Gesundheitsvorsorge.

Die Tierheilpraktikerin Skadi Becker informiert über ihre Heilmethode mit Blutegeln, Claudia Schwarz aus Diepholz bietet handgemachte Hundehalsbänder an. „Das Angebot hier ist total interessant“, findet Besucherin Terry Tregidgo. „Ich möchte mir bald wieder einen neuen Hund anschaffen und hole mir hier Anregungen.“ Jacqueline Dittmann aus Peine mit ihrem fünf Monate alten Schäferhund Conan erhofft sich von dem Besuch der Veranstaltung zahlreiche Tipps zur Erziehung. „Wir wollen uns mit anderen Hundebesitzern austauschen und neue Impulse bekommen“, sagt Petra Niederdorf, die mit Wilhelm Wortberg aus Lippe angereist ist.

Assistenzhunde machen ihre Besitzer unabhängiger

Ein besonderer Hingucker ist der Stand des Vereins Apporte Assistenzhunde, der Rollstuhlfahrern dabei hilft, einen Assistenzhund zu bekommen. Andreas Guba aus Kleefeld hat schon seit sieben Jahren Hündin Nala, eine Golden-Retriever-und-Labrador-Mischung, an seiner Seite. Bereitwillig führt der Rollstuhlfahrer dem Publikum vor, wie Nala auf Kommando Schränke öffnet, Gegenstände herausholt und sie ihrem Herrchen bringt. Danach schließt sie die Schranktür wieder zu. „Es gibt sogar Begleithunde, die ihrem Besitzer die Kleidung ausziehen und abends das Licht ausschalten“, erzählt Andrea Ehlers, die auch auf den Rollstuhl angewiesen ist. „Damit ersparen sie den Menschen den Pflegedienst und machen sie ein Stück weit unabhängiger.“

Wieviel Freude Besitzer mit gut abgerichteten Hunden haben können und wie sehr Menschen von der Lernfähigkeit der Vierbeiner profitieren, zeigen diverse Shows: Ob Rettungshunde, Rauschgiftspürhunde oder Vierbeiner, die mit ihren Besitzern Frisbee spielen – die Möglichkeiten, Hunde zu trainieren sind vielfältig. „Das möchten wir mit diesem Festival zeigen“, sagt Organisator Tim Piccenini. „Es muss nicht immer die Hundeschule sein, in der man lernt, einen Hund zu erziehen“, findet der 49-Jährige, der auch Vorsitzender des Vereins für deutsche Schäferhunde in Hannover ist. „Hundevereine bieten so ein breites Spektrum an Möglichkeiten, hier sammelt sich ganz viel Know-How. Die Vereine sollten der erste Anlaufpunkt für Hundebesitzer sein.“

Zur Galerie Das Dog-Festival am Sonnabend, 20. Juli, und Sonntag, 21. Juli, läuft von 11 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Vereins für deutsche Schäferhunde, Köllingsmoor 1 in Engelbostel. Der Eintritt ist frei.

