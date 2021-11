Langenhagen

Die eigenen Höhen und Tiefen des Lebens beleuchten: Das will Jana Raile am Mittwoch, 24. November, ab 19 Uhr im daunstärs in Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 15. Die Erzählkünstlerin ist regelmäßig bei der Volkshochschule Langenhagen mit ihren Programmen zu Gast.

Mit ihrer wandlungsfreudigen Stimme will die Künstlerin die Zuhörer an diesem Abend auf eine Reise in das Abenteuer des Lebens entführen und dabei auch bibliografische Elemente einbauen, um Fragen zu beantworten wie „Was braucht es, um standhaft zu bleiben?“ und „Wie kann ich meine eigene Heldin werden?“.

Für die Veranstaltung gilt die 2-G-Regel. Der Eintritt kostet 10 Euro. Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule schriftlich, über www.vhs-langenhagen.de, per Fax unter (0511) 7307-9718 sowie per E-Mail an info@vhs-langenhagen.de entgegen.

Von Marie Pinkert