Langenhagen

Erzieherinnen der städtischen Kitas in Langenhagen sowie die Verwaltung kritisieren das geplante neue niedersächsische Kita-Gesetz. Der Vorentwurf bleibe hinter den Erwartungen zurück, sagte Bürgermeister Mirko Heuer (CDU). Der Protest richtet sich insbesondere gegen die fehlende sogenannte dritte Kraft in Kindertagesstätten, die im neuen Gesetz nicht verpflichtend vorgesehen ist. Laut Heuer sei dies wegen des Fachkräftemangels zwar auch schwer umzusetzen, aber man würde sich zumindest einen Stufenplan wünschen, damit die Realisierung zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt klappe.

Stadt setzt dritte Kraft mit Springerpool um

Die Stadt Langenhagen selbst bestückt ihre Kitas nach Möglichkeit mit einer dritten Kraft aus einem sogenannten Springerpool. Das Problem ist aber: Solange diese Kraft nicht im Gesetz verpflichtend vorgesehen ist, kann die Stadt sie laut Heuer auch nicht querfinanzieren und muss dafür komplett selbst aufkommen. Die politische Unterstützung hat Heuer derzeit dafür. Man wisse aber nie, wie lange das so bleibt, sagt er.

Lesen Sie auch: Land gibt keine Garantie für dritte Kita-Kraft

Für die Erzieherinnen Micaela Butt aus der Kita Waldhaus sowie Petra Franke-Wolf und Susann Kruppa aus der Kita Stadtmitte geht der Gesetzesentwurf angesichts der hohen Belastung und gewachsenen Aufgabendichte an der Praxis vorbei. „Wir fragen uns, wie wir unseren Bildungsauftrag ausfüllen sollen und den Kindern Werte und Normen vermitteln sollen“, sagt Butt.

Lesen Sie auch: Auch Verbände kritisieren den Entwurf zum Kita-Gesetz

Im Laufe der Jahre ist nach Angaben der Erzieherinnen die Arbeitsbelastung in den Kitas enorm gestiegen. Die Mitarbeiter von heute müssten viel mehr leisten, erklärt Kruppa. Zum einen, weil sie den Kindern weitaus mehr beibringen sollten. Und zum anderen, weil die Kinder in großen Teilen immer weniger Voraussetzungen aus dem Elternhaus in die Kita mitbringen würden. „Wenn man nur noch in Hetze ist, kann man etwa keine Sprachförderung machen“, sagt Franke-Wolf.

Von Sebastian Stein