Langenhagen

Carsten Hettwer ist bereits seit fast 14 Jahren Stadtbaurat in Langenhagen. Seither sind etliche ehrgeizige Projekte der Politik realisiert oder zumindest angeschoben worden. Unter Hettwers Regie ist etwa die Wasserwelt an der Theodor-Heuss-Straße entstanden – Kostenpunkt knapp 30 Millionen Euro. Vis-à-vis wird aktuell das neue Gymnasium für gut 1700 Schülerinnen und Schüler errichtet – derzeitige Kostenschätzungen bewegen sich bei etwa 92 Millionen Euro. Fertig geworden ist auch die neue Veranstaltungssporthalle für etwa 14 Millionen Euro an der Konrad-Adenauer-Straße. Weitere millionenschwere Projekte wie der Neubau der IGS Langenhagen, der IGS-Süd sowie die grundlegenden Sanierungen diverser Schulen und Kitas sind von der Politik beschlossen, genau wie der Anbau des Rathauses für etwa 70 Millionen Euro.

Seit 2019 Erster Stadtrat

Doch nun geht der verantwortliche Lotse von Bord. Hettwer – 2019 als Nachfolger für die in Pension gegangene Monika Gotzes-Karrasch zum Ersten Stadtrat befördert – wird im Februar 65 Jahre alt. Für den Barsinghäuser ist es nach eigenen Angaben nun ebenfalls an der Zeit, in den Ruhestand zu wechseln. Aus diesem Grund plant er seinen Abschied mit Ablauf des 30. Juni.

Heuer will keine Ausschreibung

Bürgermeister Mirko Heuer schwebte nun vor, Hettwers Amt des Ersten Stadtrats und damit das des hauptamtlichen Stellvertreters des Verwaltungschefs zum 1. Juli an Sozialdezernentin Eva Bender weiterzugeben. Und zwar ohne Ausschreibung. Eigentlich muss eine Kommune dieses Amt öffentlich ausschreiben. Jedoch lässt das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz Ausnahmen zu – etwa wenn der Rat mit Einvernehmen des Bürgermeisters davon absieht. Genau das hatte Heuer nun beantragt.

Ratsmitglieder loben Stadträtin Bender

Eva Bender (Mitte) wird auf Carsten Hettwer (rechts) als Erste Stadträtin folgen und damit Bürgermeister Mirko Heuer als Verwaltungsspitze vertreten. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Mit dieser gewichtigen Personalie hat sich der Rat nun am Montagabend in öffentlicher Sitzung befasst. Und eines wurde dabei rasch klar. Die Politik folgt nicht nur dem Bürgermeister bei seinem Vorschlag, sondern begrüßt diesen ausdrücklich. Vonseiten der Parteien und Fraktionen gab es für Bender, die seit März 2020 als Stadträtin für den Sozialbereich zuständig ist, ausschließlich warme und lobende Worte. Schließlich wüsste die Politik, woran sie bei der 40-Jährigen sei und welche Qualitäten sie mitbringe. Als Beamtin auf Zeit war sie einst für acht Jahre gewählt. Nun verlängert sich mit diesem Schritt ihre Amtszeit bis 2030 – sie rückt mit ihrer Besoldungsstufe auf B4 auf, das sind immerhin circa 9160 Euro im Monat.

Wer übernimmt Baudezernat?

Doch natürlich wird Bender nicht das Baudezernat übernehmen, sie bleibt für das Soziale in der Stadt zuständig, wie bereits Gotzes-Karrasch zuvor. Dieser gewichtige Posten für das Bauen im Rathaus soll nach Auskunft des Bürgermeisters nun beworben werden. Heuer ist sich angesichts des weiterhin durchaus großen finanziellen Gestaltungsspielraums Langenhagens – und der immensen Aufgaben, die auf einen Stadtbaurat oder eine Stadträtin zukommen – sicher, aus einer Vielzahl an Bewerbern gemeinsam mit der Politik auswählen zu können.

Notfalls macht Hettwer weiter

Eva Bender wird künftig das Amt der Ersten Stadträtin von Carsten Hettwer (rechts) übernehmen und damit Stellvertreterin des Bürgermeisters Mirko Heuer sein. Quelle: Frank Walter (Archiv)

Und falls das alles mit der Nachfolgeregelung nicht in den nächsten fünf Monaten klappen sollte, hat die Stadtverwaltung bereits eine Lösung parat: „Dann mache ich weiter“, betont der „Noch-Erste-Stadtrat“ Hettwer. Er habe den Verantwortlichen in Langenhagen signalisiert, dass er das Amt durchaus auch bis zum 30. September fortführen würde. Er meint aber dieses Jahr und nicht – wie nach seiner Wiederwahl als Wahlbeamter einst ins Auge gefasst – das Ende seiner ursprünglich angesetzten Amtszeit 2024.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und natürlich müsste seine Kollegin als künftige Erste Stadträtin dann ihre künftige Besoldung über diese Zeit wohl mit ihm teilen, sagte Carsten Hettwer mit einem Lachen. Für den Baudezernenten brächte diese Verlängerung einen weiteren Vorteil: Er könnte die für August geplante Inbetriebnahme des neuen Gymnasiums vornehmen.

Von Sven Warnecke