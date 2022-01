Langenhagen

Mit einer gewichtigen Personalie muss sich der Rat der Stadt Langenhagen in seiner ersten Sitzung am Montag, 24. Januar, in diesem Jahr befassen: Soll auf Carsten Hettwer als hauptamtlicher Stellvertreter von Bürgermeister Mirko Heuer Sozialdezernentin Eva Bender folgen? Dazu schwebt der Verwaltung vor, auf eine Ausschreibung der Stelle als Erster Stadtrat/Erster Stadträtin verzichten. Bender soll das Amt von Hettwer, der auf eigenen Wunsch bereits zum 1. Juli in den Ruhestand wechseln möchte, exakt zu diesem Zeitpunkt übernehmen, aber ihren Fachbereich als Sozialdezernentin weiter beibehalten.

Grundsätzlich muss eine Kommune dieses Amt öffentlich ausschreiben. Jedoch lässt das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Ausnahmen zu – etwa wenn der Rat mit Einvernehmen des Bürgermeisters davon absieht. Stadträtin Bender ist seit März 2020 als Beamtin auf Zeit für acht Jahre gewählt. Falls der Rat nun dem Ansinnen der Verwaltung zustimmt, verlängert sich ihre Amtszeit als Wahlbeamtin bis ins Jahr 2030, würde damit auch in die Besoldungsstufe B4 aufrücken.

Walsroder Straße in Langenhagen soll fahrradfreundlichen Ausbau bekommen

In welcher Form kann die Walsroder Straße zwischen Niedersachsenstraße und Ehlersstraße in Langenhagen fahrradfreundlicher werden? Mit dieser Frage muss sich der Rat auf Antrag der Grünen befassen. „Die Walsroder Straße hat für Langenhagen eine herausragende Bedeutung, sowohl hinsichtlich des Verkehrs als auch aus städtebaulicher Sicht“, begründet Fraktionschef Wilhelm Zabel den Vorstoß seiner Partei. Es geht den Grünen darum, wie sich der zur Verfügung stehende Platz auf die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer verteilen lässt und wie Radfahrer sich in diesem Streckenabschnitt sicherer bewegen können.

Einspruch gegen Ausgang der Kommunalwahl ist Thema

Doch neben derart praktischen Tagesordnungspunkten geht es auch um Grundsätzliches in Berichtsform zur Kommunalwahl im vergangenen September. So hatten mehrere Ratsvertreter Einspruch erhoben, etwa dem amtierenden Bürgermeister und Kandidaten Mirko Heuer (CDU) einen Verstoß gegen die Neutralitätspflicht vorgeworfen. Auch fehlerhafte Stimmzettel wurden moniert. Sämtlichen Einsprüchen wurde aber schließlich nicht stattgegeben, das Thema indes aufgearbeitet.

Zudem müssen die Ratsmitglieder etwa über die Anträge vom Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover (AWO) zu einem Betriebskostenzuschuss sowie auf Förderung eines Offene-Tür-Angebotes für Kinder und Jugendliche am Projektstandort Pfeifengrasstraße für das Jahr 2022 in Kaltenweide befinden. Auch der Antrag des Vereins Febel – Freie evangelische Bildungs- und Erziehungseinrichtung Langenhagen – auf Verlängerung des Betreibervertrages für den Spielkreis Kaltenweide steht auf der Tagesordnung des Rates.

Kauf von Feuerwehrfahrzeugen wird teurer

Auch die Anschaffung neuer Tanklöschfahrzeuge für die Ortsfeuerwehren Godshorn und Krähenwinkel stehen auf der Tagesordnung. Der Kauf ist zwar bereits beschlossen, doch nun wird die Ausrüstung teurer als geplant. In beiden Fällen müssen die Ratsmitglieder über jeweils 80.000 Euro an Mehrkosten befinden.

Die öffentliche Sitzung beginnt am Montag, 24. Januar, um 18.30 Uhr, in hybrider Form. Für die Besucher in Präsenz gelten Eintrittsbeschränkungen in die Aula des Schulzentrums, Konrad-Adenauer-Straße 21-23, sowie die aktuellen Hygieneregeln. Ein Sicherheitsdienst überprüft zudem beim Eintritt den Impfpass beziehungsweise den Genesenenstatus.

Von Sven Warnecke