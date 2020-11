Langenhagen

Wann sie sich zum ersten Mal begegnet sind, wissen die Kuhlmanns nicht mehr so genau. „Irgendwann 1954“, sagt Eva Kuhlmann. Am 4. Juli 1954 ereignete sich das „Wunder von Bern“, Deutschland wurde zum ersten Mal Fußballweltmeister. Gert Kuhlmann überlegt. „Ich bin der Meinung, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannten.“ Im Spätsommer oder Herbst 1954 muss es also gewesen sein. Über den Rest gibt es hingegen keine Zweifel. „Das war das Tanzlokal Fasanenkrug. Dort, wo sich heute der Bahnendpunkt befindet“, sagt Gert Kuhlmann. „Ich bin gern tanzen gegangen. Dort habe ich sie dann an einem Samstagabend aufgefordert – weil sie mir gefiel.“ Die Wahl war eine gute: Die Eheleute sind mittlerweile 65 Jahre verheiratet und feiern damit ihre eiserne Hochzeit.

Seine Frau, die mit Mädchenname Heinz hieß, stammt aus Stettin. 1945 gelang die Flucht vor der roten Armee mit der Eisenbahn. Sie führte Eva Heinz nach Isernhagen. Von dort war das Tanzlokal am Fasanenkrug nicht weit.

Besuch im Fischgeschäft machte Eindruck

Im Anschluss an das Kennenlernen folgte dann ein Besuch von Gert Kuhlmann. „Ich habe herausgefunden, dass sie in einem Fischgeschäft arbeitet. Dort bin ich dann vorbeigefahren.“ Die Beharrlichkeit machte offenbar Eindruck. „Das war eine tolle Überraschung“, erinnert sich die heute 85-Jährige, die nun wusste, dass Gert ernste Absichten hatte. Noch im Jahr 1954 verlobten sich die beiden. Am 26. November 1955 läuteten in Hannover die Hochzeitsglocken.

Das Hochzeitsfoto der Kuhlmanns vom 26. November 1955. Quelle: Repro: Stephan Hartung

Zunächst lebte das junge Ehepaar bei Gert Kuhlmanns Eltern in Hannover-List, 1959 folgte der Umzug an die Vahrenwalder Straße. Tochter Angelika kam 1956 zur Welt, die Söhne Frank und Peter folgten 1959 und 1963.

Vor fünf Jahren wechselten die Eheleute nochmal ihr Wohnumfeld, sie sind seitdem Langenhagener. „Es ist so schön hier“, sagt Eva Kuhlmann begeistert, die mit ihrem Mann mittlerweile sieben Enkel und zwei Urenkel hat.

Gert Kuhlmann ist immer sportlich geblieben

Gert Kuhlmann arbeitete 46 Jahre lang als Modelltischler, stellte Formen für Gussstücke her. Dass er mittlerweile 90 Jahre alt ist, sieht man ihm nicht an. „Das höre ich oft“, sagt er und lacht. Es sei häufig und gern Fahrrad gefahren, auch zur Arbeitsstelle im hannoverschen Heideviertel. „Das hat mich fit gehalten, genauso wie unsere zahlreichen Urlaube.“ Vor allem Skiurlaube waren das – in Bayern, Italien und Österreich. Dänemark sowie die Kanaren gehörten zu den favorisierten Zielen in den Sommermonaten.

„Wahnsinn, wo die Zeit geblieben ist“

Dass die eiserne Hochzeit nicht groß gefeiert werden kann, versteht sich in der aktuellen Corona-Lage von selbst. „Leider kann man ja nichts machen. Schon bei meinem 90. Geburtstag im März mussten wir alles absagen“, sagt Gert Kuhlmann. Das mindert aber nicht den Stolz für eine solch lange Ehe. „65 Jahre sind eine lange Zeit. Wahnsinn, wo bloß die Zeit geblieben ist.“

Von Stephan Hartung