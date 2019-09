Expert mit Sitz in Langenhagens Gewerbegebiet Godshorn ist eine Verbundgruppe, in der aktuell 220 Gesellschafter und Mitglieder mit insgesamt 450 Standorten in ganz Deutschland zusammengeschlossen sind. Gegründet wurde die Fachhandelskooperation im Jahr 1962. Von der Bayernstraße in Godshorn aus kümmern sich die derzeit gut 500 Beschäftigten um die gesamte Infrastruktur der Fachhändler: von Ladenbau über Buchhaltung und Schulungen bis hin zu Marketing und IT. Der Umsatz im Großhandel belief sich leicht rückläufig im Jahr 2018 bei circa 2,1 Milliarden Euro. Der Gewinn verdoppelte sich auch dank verschobener Investitionen nahezu auf 5,9 Millionen Euro.