Langenhagen

Nach der Kommunalwahl im September hat die FDP Langenhagen für die folgende Legislaturperiode eine Zwei-Mann-Fraktion im Rat der Stadt gegründet. Angeführt wird diese vom Vorsitzenden Joachim Balk. Als Stellvertreter hat er Oliver Röttger an seiner Seite. Erweitert wird die Fraktion durch Sebastian Kloos und Oliver Hofmann, Ortsratsmitglied in Kaltenweide, sowie von FDP-Ehrenmitglied Professor Herbert Hotje als beratendes Mitglied.

Balks Angaben zufolge kritisiert seine Partei „nachdrücklich die letzten Mittwoch von SPD und CDU im Landtag des Landes Niedersachsen beschlossene Gesetzesänderung“. Wie der Jurist weiter ausführt, habe die Novelle und das Abrücken vom Zählverfahren Hare Niemeyer auf nun d´Hondt für die Sitzverteilung in den kommunalen Gremien speziell für die kleineren Parteien und Wählergemeinschaften erhebliche Konsequenzen.

FDP-Fraktion strebt Gruppenbildung im Rat an

Das „entspricht nicht unserem Demokratieverständnis“, betont der Freidemokrat. Denn so erhalte seine Fraktion kein Stimmrecht in den Ausschüssen. „Jetzt würde nur eine Gruppenbildung helfen, die mindestens vier Ratsherren umfasst, um Stimmrecht in den Ausschüssen zu erhalten“, stellt sein Stellvertreter Oliver Röttger in Aussicht.

Doch die darauf abzielenden Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen. „Die Partei führt derzeit ergebnisoffene Sondierungsgespräche mit allen Parteien und Einzelratsmitgliedern außer den Linken und der AfD“, heißt es von Balk. Soll heißen: Infrage kommt also eine Zusammenarbeit mit der SPD, den Grünen und der CDU. Doch auch Verhandlungen mit den beiden Einzelratsherrn Jens Mommsen (BBL) und Andreas Eilers (WAL) sowie mit Marion Hasenkamp (Die Partei) stehen im Raum.

Auf jeden Fall will die FDP nach eigenem Bekunden als Fraktion die Chance nutzen, sich positiv für Langenhagen im Sinne der Wählerinnen und Wählern einzubringen. Die FDP-Fraktion im Niedersächsischen Landtag will indes gegen die Änderung des Auszählverfahrens vor dem Staatsgerichtshof klagen, heißt es von Balk abschließend.

Von Sven Warnecke