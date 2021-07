Langenhagen

Die FDP Langenhagen hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im September nominiert. Die Liberalen schicken für jeden der fünf Wahlbezirke mehrere Kandidaten ins Rennen. Spitzenkandidaten sind Herbert Hotje (Brink, Wiesenau), Volker Krause (Langenforth), Joachim Balk (Mitte), Sebastian Kloos (Engelbostel, Schulenburg, Godshorn) und Oliver Röttger (Kaltenweide, Krähenwinkel).

Für Brink und Wiesenau haben sich zudem Christoph Stosic und Dr. Sebastian Höppner aufstellen lassen. In Langenforth tritt Eckart Ferkau an, in Mitte Axel Twelckmeyer. Stefan Schäfer und Eduard Grüner kandidieren in Engelbostel, Schulenburg und Godshorn. In Kaltenweide und Krähenwinkel treten neben dem Spitzenkandidaten Oliver Hofmann und Rainer Lütgens an.

Neuer Vorstand will mehr Frauen einbinden

Derzeit sitzt für die FDP als einziger Vertreter Joachim Balk im Rat der Stadt Langenhagen. Auf der vergangenen Mitgliederversammlung hat die Langenhagener FDP auch ihren neuen Vorstand gewählt. Die Wahlen mussten aufgrund der Pandemie immer wieder verschoben werden. Alter und neuer Vorstandsvorsitzender ist auch der derzeitige Ratsherr Balk. Als stellvertretenden Vorsitzenden haben die Liberalen Oliver Röttger neu in das Amt gewählt. Schatzmeister bleibt Sebastian Kloos, für das Protokoll ist weiterhin Herbert Hotje, der Ehrenvorsitzende der Langenhagener FDP, verantwortlich.

Als einen besonderen Schwerpunkt hat sich der Vorstand vorgenommen, mehr Frauen in Langenhagen für die liberalen Ideen zu gewinnen und örtlich einzubinden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Liberale entscheiden über Wahlprogramm

Sowohl auf der Ratsliste als auch für die Ortsräte kandidieren ausschließlich Männer. Kloos tritt in Engelbostel an, Grüner in Godshorn. Hofmann kandidiert für den Kaltenweider, Schäfer für den Schulenburger Ortsrat. In Krähenwinkel tritt Lütgens erneut an – hofft aber noch auf Unterstützung durch einen weiteren Kandidaten.

In einer Mitgliederversammlung am Mittwoch, 7. Juli, um 18 Uhr im Schützenhaus Langenforth will die Partei nun noch ihr Wahlprogramm beschließen. Schwerpunkte wollen die Liberalen unter anderem bei der frühkindlichen Bildung, der Digitalisierung sowie der nachhaltigen Haushaltspolitik setzen. Anmeldungen zur Versammlung nimmt der Vorsitzende Joachim Balk per E-Mail an j.balk@gmx.net oder unter Telefon (0157) 50414216 entgegen.

Von Thea Schmidt und Sebastian Stein