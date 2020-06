Langenhagen

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag gegen 0.55 Uhr auf der Walsroder Straße in Langenhagen einen Opel Vectra gestoppt. Am Steuer saß ein 20 Jahre alter Mann, der offensichtlich Alkohol getrunken hatte. Ein Schnelltest ergab einen Wert von 1,1 Promille.

Bei der weiteren Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Mann gar nicht im Besitz eines Führerscheins ist, teilt dazu Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, mit. Die von dem 20-Jährigen präsentierte ausländische Fahrerlaubnis habe keine Gültigkeit mehr besessen. Auch auf den 33 Jahre alten Halter – er saß auf dem Rücksitz des Autos – kommt Bunkes Angaben zufolge juristischer Ärger zu. Denn der hatte die Fahrt des Jüngeren zugelassen.

Von Sven Warnecke