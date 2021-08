Langenhagen

Aufgeheizte Autos können für Hund im Sommer gefährlich werden. Viele Geschäfte weisen mittlerweile mit entsprechenden Plakaten am Eingang darauf hin, dass Hundehalter ihre Tiere nicht im Auto lassen sollten. Dennoch mussten Polizisten in Langenhagen jetzt zu handfesten Mitteln greifen, um einen Vierbeiner vor dem Hitzetod zu bewahren.

Beamte schlagen Fenster ein

Eine Passantin meldete der Polizei bereits am Freitagmittag einen kleinen Hund, der in einem VW Golf an der Brüsseler Straße saß und aufgrund der sommerlichen Temperaturen stark hechelte. Die Fenster standen nur einen Spalt offen. Da die alarmierten Polizisten den Halter nicht erreichen konnten, schlugen sie letztlich ein Seitenfenster ein. Den Hund unbekannter Rasse nahmen sie zur Versorgung mit ins Polizeikommissariat.

Kurze Zeit später meldete sich dann der 18 Jahre alte Hundehalter in der Dienststelle. Er gab an, dass er sein Tier im Auto zurückgelassen hatte, da er während seiner Arbeitszeit keine Betreuungsmöglichkeit gefunden habe. Die Polizisten leiteten gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Theoretisch drohen bei Verstößen Bußgelder bis zu 25.000 Euro. Als Nebenfolge kann das Tier eingezogen werden.

Von Frank Walter