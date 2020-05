Langenhagen

Ohne Auto in die Stadt – das spart Geld und Nerven. Vorausgesetzt, man weiß sein zurückgelassenes Fahrrad an der Haltestelle sicher verwahrt. Die Haltestelle am Berliner Platz ist in dieser Hinsicht nun Spitze in der Region: Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, hat dort die erste Anlage ihrer Art symbolisch in Betrieb genommen. Insgesamt 160 Fahrräder lassen sich nun an der Stadtgrenze zwischen Langenhagen und Hannover sicher abstellen. Der Haltepunkt ist für Langenhagener durchaus von Interesse: Von dort aus ist die Landeshauptstadt innerhalb einer Ticket-Zone erreichbar.

Die Anlage verfügt sowohl über Bügel als auch über Fahrradgaragen. Das Projekt gehört zu dem Forschungsprojekt „ B+R 2.0“ und geht nun in der Praxis in die Testphase. Der frei zugängliche Bereich ist seit Ende vergangenen Jahres fertig. Hinzugekommen sind jetzt auch die Stellplätze in der abschließbaren Garage der Station. Neben diesen 88 überdachten sogenannten Doppelstockparkern gibt es drei Bügelstellplätze für Sonderfahrräder wie Lastenräder oder Anhängergespanne.

Teststationen in Langenhagen und Pattensen

„Immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad auf dem Weg zur Haltestelle oder zum Bahnhof. Deshalb testen wir in Langenhagen und Pattensen neue zweistöckige Abstellanlagen. Wenn wir positive Erfahrungen machen, werden wir an verschiedenen Standorten weitere Anlagen bauen“, sagte Franz während der Präsentation, an der auch Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer teilnahm. „Das Angebot ist überzeugend und passt hervorragend zu unserem Anspruch, als Stadt nachhaltig zu handeln“, sagte Heuer. Ob E-Mobilität oder Fernwärme – in vielen Bereichen sei Langenhagen bereits gut aufgestellt oder sogar Vorreiter. Mit verschiedenen Partnern arbeite die Stadt stetig daran, die vorhandenen Angebote auszubauen und klimabewusstes Handeln zu erleichtern. „Die Bike-and-Ride-Anlage ermöglicht es jedem von uns, bei weiten Strecken ganz einfach umzusteigen und den eigenen Wagen häufiger stehen zu lassen.“

Am Berliner Platz soll der überwiegende Teil der 60 abschließbaren Stellplätze jenen Kunden vorbehalten sein, die ein GVH-Abonnement abgeschlossen haben. Allerdings können auch einige Gelegenheitsnutzer ohne Monatskarte dort ihre Räder überdacht abstellen. Interessenten können die Plätze im Garagen-Bereich online buchen. Die Region hat dafür ein digitales Zugangssystem entwickelt, das ab sofort für einen Test bereit steht. Interessierte können sich mit einer E-Mail an Bikeandride-digital@region-hannover.de für die Teilnahme bewerben. Bewährt sich das System, soll es ab dem Sommer in den Regelbetrieb übergehen und auch an anderen Standorten in der Region zum Einsatz kommen.

Schließfächer für Regenschutzkleidung

In der Langenhagener Station sind Sitzgelegenheiten sowie Schließfächer vorhanden –beispielsweise für Regenschutzkleidung. Im Außenbereich gehören eine fest installierte Luftpumpe zur Ausstattung und eine Smart-Bench, die von der Sparkasse Hannover gestiftet wurde. Letztere ist eine „intelligente“ Bank, die Gratis-Surfen ermöglicht und das Aufladen von Handy, Tablet oder Smartphone, wie sie auch auf dem Langenhagener Marktplatz bereits steht.

Für das Projekt möchte die Region Hannover eine Förderung aus dem Nationalen Radverkehrsplan (NRVP) 2020 des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) nutzen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Finanziert wird dieses durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit ( BMU) im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative. Durch die Förderzusage konnte die Region in Langenhagen und Pattensen erstmalig jeweils eine große angebotsorientierte Anlage an einer Stadtbahnstation sowie an einer Schnellbushaltestelle verwirklichen. Bisher lagen die Schwerpunkte neuer B+R-Anlagen vor allem im Bereich von Bahn-Stationen. Nun kann getestet werden, welche Effekte eine massive Erhöhung des Angebotes mit sich bringt.

Rebekka Neander