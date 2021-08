Langenhagen

Die Fahrraddemo „Mehr Platz fürs Rad“, mit der die Langenhagener Grünen Ende Juni auf Mängel an den Radwegen aufmerksam machte, hat nun ein unverhofftes Nachspiel. Die Stadtverwaltung sorgt sich um mögliche Schäden an den Straßen, Stadtbaurat Carsten Hettwer spricht von „Sachbeschädigung“. Die Grünen hatten am Rande der Demo nach eigenen Angaben etwa 30 besonders problematische Stellen für den Radverkehr mit Sprühkreide markiert und der Stadtverwaltung im Anschluss eine Aufstellung der Orte übermittelt. Hettwer hatte sich im Anschluss an die Grünen gewandt und ihnen Sachbeschädigung vorgeworfen.

Lesen Sie auch: Grüne fordern bei Fahrraddemo bessere Radwege

Farbe teils nicht vom Regen abgewaschen worden

An der zukünftigen Brücke im Wietzepark habe der Regen die Farbe etwa nicht abgewaschen, sagt Hettwer auf Anfrage dieser Zeitung. Er wolle den Vorwurf fallen lassen, sollten die Grünen die Verschmutzung beseitigen. „Statt die Mängel zu beheben, werden diejenigen kriminalisiert, die darauf aufmerksam machen“, wundert sich hingegen Dirk Musfeldt, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat der Stadt. Auch der Ortsverbandsvorsitzende Rolf Linnhoff weist die Vorwürfe zurück. „Der Vorwurf der Sachbeschädigung ist nicht nachvollziehbar.“ Linnhoff verweist auch auf eine ähnliche Aktion, die Bürgermeister Mirko Heuer gemeinsam mit dem Integrationsbeirat durchgeführt habe. „Von einem Strafverfahren gegen den Bürgermeister haben wir nichts gehört.“

Rot sind die Top-Mängel der Radwege in Langenhagen auf der Aktionskarte der Grünen markiert. Der Fraktionsvorsitzende der Ratsgrünen, Dirk Musfeldt, macht Druck für Verbesserungen ab sofort. Quelle: Ursula Kallenbach

Hettwer dagegen meint, in diesem Fall sei die Nutzung der Sprühkreide vorher abgesprochen gewesen. Die Grünen hingegen hätten dies nicht angekündigt. Der Stadtbaurat argumentiert mit der Gleichbehandlung. Man müsse die Partei ebenso behandeln wie auch andere Personen, die etwa ein Gebäude mit Farbe verschmutzen.

Grüne enttäuscht über fehlende inhaltliche Reaktion

Die Grünen zeigten sich enttäuscht darüber, dass die Verwaltung darüber hinaus nicht inhaltlich auf die markierten Probleme reagiert habe. „Radfahrerinnen und Radfahrer fühlen sich in Langenhagen vielfach unsicher“, heißt es.

Von Sebastian Stein