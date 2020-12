Langenhagen

Polizisten haben am Straßburger Platz in Langenhagen zwei Verdächtige beobachtet, als diese augenscheinlich gerade ein Fahrrad stehlen wollten. Das Rad hat die Polizei in amtliche Verwahrung genommen. Um den mutmaßlichen Diebstahl abschließen zu können, suchen die Ermittler nun den rechtmäßigen Eigentümer des Zweirades, denn dieser konnte bislang nicht ermittelt werden. Wer sein Rad auf dem Foto wiedererkennt oder aber Hinweise zum Eigentümer oder Nutzer geben kann, sollte sich im Polizeikommissariat, Telefon (0511) 1094215, melden.

Von Frank Walter