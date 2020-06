Langenhagen

Die Polizei sucht zwei Männer, die im Verdacht stehen, am Montagmorgen zwischen 3 Uhr und 3.11 Uhr an der Liebigstraße 1 in Wiesenau ein Fahrrad gestohlen zu haben. Einer der beiden Männer hatte laut Zeugenaussage eine Schusswaffe bei sich. Der Zeuge, zugleich Eigentümer des gestohlenen Rades, hatte die beiden Männer beim Diebstahl beobachtet und angesprochen. Doch der Dieb flüchtete auf dem Rad in Richtung der Straße An der Autobahn.

Der Fahrraddieb selbst sei 1,80 Meter groß, von „hellem Hauttyp“ und komplett in Kleidung mit Camouflage-Muster gekleidet gewesen. Er habe eine helle Cap auf dem Kopf getragen. Die Schusswaffe habe im hinteren Hosenbund gesteckt. Der Gesuchte sei in Begleitung eines weiteren Mannes gewesen: Dieser sei etwa 1,75 Meter groß und habe ein dunkles Kapuzenoberteil sowie eine kurze Hose getragen.

Schussgeräusche in Wiesenau

Unweit des ersten Tatorts, diesmal auf Höhe der Bachstraße 8, ist es im gleichen Zeitraum zwischen 3 Uhr und 3.15 Uhr zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Zwei unbekannte Männer hätten einen anderen Radfahrer auf der Fahrbahn zum Stehenbleiben aufgefordert. Das Opfer kam dem nicht nach und setzte seine Fahrt fort. Als sich die Person auf Höhe der Heinrich-Heine-Straße befand, habe sie mehrere Schussgeräusche vernommen.

Die Polizei Langenhagen geht aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe davon aus, dass es sich bei beiden Vorfällen um die gleichen Täter handelt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung durch mehrere Polizeibeamte sowie den Einsatz eines Polizeihubschraubers konnten die Männer unerkannt flüchten.

Wer Hinweise hat, erreicht die Polizei Langenhagen an der Ostpassage sowie unter Telefon (0511)1094215.

Von Rebekka Neander